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Halkbank Genel Müdürü Arslan ATO'da - Son Dakika

Halkbank Genel Müdürü Arslan ATO'da

03.12.2021 13:50
Halkbank Genel Müdürü Arslan ATO'da

Türkiye Halk Bankası (Halkbank) Genel Müdürü Osman Arslan, Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay ile birlikte ziyaret ettiği Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) iş adamlarıyla bir araya geldi.

Türkiye Halk Bankası (Halkbank) Genel Müdürü Osman Arslan, Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay ile birlikte ziyaret ettiği Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) iş adamlarıyla bir araya geldi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleriyle birlikte Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay ile bankanın Ankara bölge ve şube müdürlerini konuk etti. Reel sektörün finansman ihtiyacı ile Halkbank'ın girişimcilere yönelik desteklerinin ele alındığı toplantının ardından ATO heyeti Genel Müdür Osman Arslan ve ekibiyle birebir görüşmeler yaparak, talep, görüş ve önerilerini aktardı. ATO'nun Duatepe Hizmet Binası'nda gerçekleşen toplantıda konuşan ATO Başkanı Baran, korona virüs pandemisinin oluşturduğu tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye için yatırım, üretim ve ihracat açısından yeni fırsatlar oluştuğunu belirerek, "Üretimini geliştiren, ihracat yapan, cari açığını kapatan bir ülke olabilecek kapasitemiz mevcut. Bunun için ekonominin aktörlerinin tamamı birlik ve beraberlik içinde ülkemizin geleceğini tek hedef olarak belirleyerek, buna göre çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.

Halk Bankası'nın pandemi sürecinde girişimciden tacire kadar ekonominin tüm kesimlerine verdiği destek ve sağladığı imkanlarla reel sektörün daima yanında yer aldığını ifade eden Baran, "Halkbank, reel sektöre verdiği destekle iş dünyası ve finans sektörünün birlikte nasıl daha güçlü olunabileceğinin en güzel örneğini sergiledi" dedi.

Baran, ayrıca iş dünyasının Oscar'ı olarak kabul edilen Stevie Awards'un dünyada "Yılın En İyi Bankası" ödülüne layık görülen Halkbank'ın dünya çapındaki başarılarının iş dünyası olarak kendilerini gururlandırdığını ifade ederek, Halk Bankası Genel Müdürü Arslan'ı kutladı.

"Önce reel sektör"

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise, ATO ile birlikte Başkent iş dünyasının finansman sorunlarını aşmak için birlikte çalışmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Türkiye'nin tarihinden aldığı güçle daima umutla hareket ettiğini dile getiren Arslan, "Ortaya çıkan zorluklar bizi hiçbir zaman ümitsizliğe sevk etmedi, her zaman ümitvarız" dedi.

Son dönemde döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalara değinen Arslan, "Bunlar hiçbir zaman bizi yatırımdan, üretimden, istihdamdan alıkoymamalı. Halkbank esnafın ve KOBİ'nin önemli temsilcilerinden biridir. Biz Halkbank olarak her zaman önce reel sektör diyoruz. Reel sektör ayakta durduğu sürece biz de sizlerle birlikte var olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Toplantının ardından Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay ile banka bölge ve şube müdürleri, ATO üyeleriyle birebir görüşmeler yaptı. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın da katıldığı görüşmelerde ATO Meclis üyeleri, finansman talepleri başta olmak üzere sorunları ile görüş ve önerilerini dile getirdi.

Toplantıya ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Yıldız, Halil İlik, Mehmet Fatih Çetinkaya, Nihat Uysallı, Nuh Acar ve Süleyman Ekinci ile ATO Meclis üyeleri de katıldı. ASO OSB 1. Bölge Başkanı ve Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Mehmet Niyazi Akdaş, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran ve Halk Bankası Genel Müdürü Arslan'a kente katkılarından dolayı birer plaket takdim etti. - ANKARA

Halkbank Genel Müdürü Arslan ATO'da
Halkbank Genel Müdürü Arslan ATO'da
Halkbank Genel Müdürü Arslan ATO'da

Gürsel Baran, Osman Arslan, Halkbank, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Halkbank Genel Müdürü Arslan ATO'da - Son Dakika Ekonomi


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