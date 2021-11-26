ATO Başkanı Baran, başkentte Posta Caddesi işletmelerini ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, başkent ticari hayatının hareketli noktalarından Ulus semtindeki Posta Caddesi işletmelerine ziyarette bulundu.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, Mermerci Han ve ATO Han başta olmak üzere Posta Caddesi'ndeki işletmeleri dolaşarak, ticari faaliyetler hakkında bilgi aldı. Baran'a ziyaretinde ATO yönetim kurulu üyeleri Nuh Acar ve Mehmet Fatih Çetinkaya ile ATO 26 No'lu Hırdavat Satıcıları Meslek Komitesi Meclis Üyesi Sıtkı Öztuna eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baran, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren Ankara'nın Ulus bölgesindeki Posta Caddesi'nin ticaret hayatı açısından büyük önem taşıdığını bildirdi. Baran, şu değerlendirmede bulundu:

"Posta Caddesi, Ulus'un merkezinde ve birçok caddenin de ortasında yer alıyor. Posta Caddesi'nde yıllardır ticaret yapan buradan senelerdir evine ekmek götürerek, başkentin ticari hayatına katkı sağlayan çok sayıda tüccarımız faaliyet gösteriyor. Ankara'nın kuruluşunda ticaret merkezi olan Posta Caddesi, başkent ticaretini günümüze taşıyor. Başkentin büyük bir ticari ve ekonomik gücü de burada bulunuyor. Bizler de burada emek veren tüccarımızın hatırını sormak, görüşlerini almak ve önerilerini dinlemek için üyelerimizi yerinde ziyaret ediyoruz."

Baran, kendisinin çırak olarak çalışmaya başladığı ilk işletmenin de Posta Caddesi'nde bulunduğunu belirterek, "Posta Caddesi Ankara ticaretinin okuludur." ifadesini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Tarihi Ulus Kent Meydanı ile civarındaki cadde ve sokaklarda başlattığı çalışma kapsamında Posta Caddesi'nde de sağlamlaştırma ve cephe yenileme çalışmaları yapılacağı bilgisini veren Baran, çalışma tamamlandığında bölgenin ticaret ve turizme önemli katkı sağlayacağına inandıklarını kaydetti.