ATO Başkanı Baran, DEİK Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özgüven ile görüştü

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Özbekistan'ın karşılıklı ticaret hacminin en kısa zamanda 5 milyar dolar düzeyine yükselmesi gerektiğini belirterek, bunun için direkt uçuşun önem taşıdığını bildirdi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özgür Onur Özgüven, Yürütme Kurulu heyetiyle birlikte Baran'a makamında ziyarette bulundu.

Baran, görüşmede yaptığı konuşmada, Özbekistan'da yatırım ve ticaret yapan iş insanlarının Türk reel sektörünün yeteneğini temsil ediyor olmasından gurur duyduklarını vurguladı.

Özbekistan'ın 30 milyonu aşkın nüfusu, yer altı ve yer üstü zenginlikleri, coğrafi konumu ile Türk cumhuriyetleri arasında anahtar bir role sahip olduğuna dikkati çeken Baran, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde son dönemde önemli bir atılım yaşandı. Özbekistan ile 3,6 milyar dolar olan dış ticareti yeterli görmüyoruz. Bu rakamın en kısa zamanda 5 milyar dolar düzeyine yükselmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Denize kıyısı bulunmayan Özbekistan ile ticaret hacminin gelişmesinde direkt uçuşların önemli olduğuna işaret eden Baran, şu değerlendirmede bulundu:

"Özbekistan ile hem ticaret hem de turizm açısından ilişkilerimizin gelişmesini arzu ediyoruz. Yurt dışına direkt uçuşlar zaten hep gündemimizde olan bir konuydu. Biz Türk Hava Yollarına hazırladığımız öneri dosyası içine Esenboğa'dan Taşkent'e direkt uçuş konulması talebine de yer verdik."

Özbekistan'da en çok yatırımı olan üçüncü ülkenin Türkiye olduğunu belirten Baran, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde Çin'den sonra ilk sırada yer alan Türkiye'nin bu başarısının Özbekistan tarafından değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Baran, ATO olarak Özbekistan ile ticari ilişkileri geliştirmeye yönelik yapılacak tüm çalışmalarda yer alacaklarını bildirdi.

Özgüven de DEİK Türkiye-Özbekistan İş Konseyinin yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi vererek Türk iş insanlarının bu ülkede gerçekleştirdiği yatırımları anlattı.

Gelişime açık Özbekistan'ın ticaret ve yatırım için cazip bir ülke olduğuna dikkati çeken Özgüven, Ankara'dan Özbekistan'a direkt uçuş yapılmamasının ticaretin önünde engel oluşturduğunu ifade etti.

Ziyarette Özgüven'e, DEİK Türkiye-Özbekistan İş Konseyi başkan yardımcıları Ercan Bulut ve Ercan Çelik, Yürütme Kurulu üyeleri Kemal Mustafa Helvacıoğlu, Arda Ergin, Fatih Altunbaş, Gürkan Coşkun, Geldimurat Annageldiyev, Barış Cem Özpolat, Hasan Gümüş, Sinan Sarıkoç, İbrahim Yalçıner, Görkem Alapala, Tolunay Yıldız, İş Konseyi Koordinatörü Lenura Özsaraç ile iş insanları Gürkan Doğan ve Taylan Çoban eşlik etti.