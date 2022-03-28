ATO Başkanı Baran, yeme içme hizmetlerindeki "KDV indiriminin" sektörü ferahlatacağını bildirdi - Son Dakika
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ATO Başkanı Baran, yeme içme hizmetlerindeki "KDV indiriminin" sektörü ferahlatacağını bildirdi

28.03.2022 22:53
ATO Başkanı Baran, yeme içme hizmetlerindeki "KDV indiriminin" sektörü ferahlatacağını bildirdi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesinin uzun süredir sıkıntı çeken sektör için ferahlatıcı bir haber olduğunu bildirdi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesinin uzun süredir sıkıntı çeken sektör için ferahlatıcı bir haber olduğunu bildirdi.

Baran, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından açıkladığı KDV indirimi kararlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Gürsel Baran paylaşımında, "Yeme içme sektöründe KDV'nin yüzde 8'e indirilmesi uzun süredir sıkıntı çeken sektör için ferahlatıcı bir haber oldu. Üyelerimizin taleplerine kulak veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Temel ihtiyaç ürünlerindeki KDV indiriminin fiyat artışlarının önüne geçme yönünde faydası olacağına inanıyorum. Tıbbi cihaz ile arsa ve arazilerde KDV indirimi de sektörel faaliyetlerin artmasına katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası, Gürsel Baran, Twitter, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Baran, yeme içme hizmetlerindeki 'KDV indiriminin' sektörü ferahlatacağını bildirdi - Son Dakika


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