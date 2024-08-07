ATO Başkanı Gürsel Baran: Enflasyon düzeltmesi vergisel bir sonuç doğurmadan muhasebe işlemi olarak değerlendirilmeli - Son Dakika
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Ekonomi

ATO Başkanı Gürsel Baran: Enflasyon düzeltmesi vergisel bir sonuç doğurmadan muhasebe işlemi olarak değerlendirilmeli

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, enflasyon düzeltmesinin vergisel bir sonuç doğurmadan muhasebe işlemi olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Baran, enflasyon muhasebesinin geçen yıla ait bilançolarda vergisel bir sonuç doğurmadan uygulanmaya başladığını bildirdi.

07.08.2024 12:56
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, enflasyon düzeltmesinin vergisel bir sonuç doğurmadan muhasebe işlemi olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Baran, ATO'da düzenlenen "Enflasyon düzeltmesi, muhasebesi midir?" başlıklı panelde yaptığı konuşmada, enflasyon muhasebesi uygulamasının 2003 yılı sonunda vergi sistemine dahil edildiğini anımsattı.

Sistemin enflasyonun düşmesi nedeniyle bir daha uygulanmadığını aktaran Baran, enflasyon muhasebesinin geçen yıla ait bilançolarda vergisel bir sonuç doğurmadan uygulanmaya başladığını bildirdi.

Baran, sistemin, bu yıl itibarıyla da vergisel sonuç doğuracak şekilde uygulandığını, enflasyon kaynaklı fiyat artışları nedeniyle işletmelerin kar etmiş gibi göründüğünü söyledi.

Türkiye'de enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğüne işaret eden Baran, "Alınan tedbirler de sonuç vermeye başladı. Enflasyonda ivmenin aşağı yöne evrildiğini gördük. Ancak henüz 'başardık' diyecek noktada değiliz." dedi.

Baran, enflasyon düzeltmesinin mükellefleri ilave vergi yüküyle karşı karşıya bırakabileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Enflasyon düzeltmesi hesaplamalarıyla ortaya çıkacak farklardan dolayı mükelleflere ilave vergi çıkması, vergi adaletini zedeleyecek bir durumdur. Ekonominin ve vergi gelirlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak öncelikli konumuz olmalı ve enflasyon düzeltmesinin vergisel bir sonuç doğurmadan, muhasebe işlemi olarak değerlendirilmesi ve öyle uygulanması sağlanmalıdır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Gürsel Baran: Enflasyon düzeltmesi vergisel bir sonuç doğurmadan muhasebe işlemi olarak değerlendirilmeli - Son Dakika

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