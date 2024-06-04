ATO Başkanı Gürsel Baran: Fahiş fiyat ve stokçuluğun tanımı net biçimde yapılmalı - Son Dakika
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Ekonomi

ATO Başkanı Gürsel Baran: Fahiş fiyat ve stokçuluğun tanımı net biçimde yapılmalı

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara PERDER ile düzenlenen toplantıda, fahiş fiyat ve stokçuluğun tanımının net biçimde yapılması gerektiğini belirtti. Baran, perakende sektörünün enflasyon ortamında etkilendiğini ve işletmelerin cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Ayrıca, marketlerin çalışma saatleri ve milli bayramlardaki çalışma günlerinin de sektörün varlığını sürdürmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

04.06.2024 16:19
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Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, "Bazı durumlarda işletmeler, stokçu ya da fahiş fiyatçı pozisyonuna düşerek cezai müeyyideler ile karşı karşıya kalabiliyor. Bu durumu ortadan kaldırmak için önce fahiş fiyat ve stokçuluğun tanımının net biçimde yapılması gerekli" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Akça ile birlikte Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği'nin (Ankara PERDER), ATO'nun 7 No'lu Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakende Ticareti Meclis Komitesi ile birlikte düzenlediği toplantıya katıldı.

ATO Duatepe Hizmet Binası'nda gerçekleşen toplantıda, 7511 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan düzenleme kapsamına giren konular ele alındı.

ATO Başkanı Baran toplantıda yaptığı konuşmada, Ankara PERDER üyelerinin aynı zamanda ATO'nun da üyeleri olduğuna dikkat çekerek, sektörün sorunlarının ve çözüm önerilerinin ortaya konması açısından ortak toplantıların faydasına değindi.

Enflasyonla mücadele sürecinde çok sayıda tedbirin devreye alındığını belirten Baran, enflasyonun çok sayıda ürünün satışının yapıldığı perakende sektörünü de yakından etkilediğini ifade etti.

"Fahiş fiyat ve stokçuluğun tanımının net biçimde yapılması gerekli"

Baran, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Enflasyon ortamı perakende sektöründeki ürün fiyatlamalarını da etkiliyor. Sektör, varlığını sürdürmek, sermayesini eritmemek için, sattığı her ürünün fabrika çıkış fiyatını takip ederek, yerine koyacağı fiyattan satmak durumunda kalıyor. Ancak bazı durumlarda işletmeler, stokçu ya da fahiş fiyatçı pozisyonuna düşerek cezai müeyyideler ile karşı karşıya kalabiliyor. Bu durumu ortadan kaldırmak için önce fahiş fiyat ve stokçuluğun tanımının net biçimde yapılması gerekli. Kavramlar net anlaşılır biçimde olursa, perakendeci bu tanımlardan hareket ederek fiyatlandırmasını yapabilir. Bu noktada amaç cezalandırmak değil yol göstermek olmalıdır."

Baran, perakende sektörünün rafta ürün bulundurmak için stoklu çalışmak durumunda olduğunu hatırlatarak, aynı şekilde stokçuluğun tanımının da net biçimde yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Baran, marketlerin açılış kapanış saatleri ile milli ve dini bayramlardaki çalışma günlerinin de ele alınmasının sektörün varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Toplantıda, Ankara PERDER Başkanı, ATO Meclis Üyesi Ramazan Gülhan ve Ankara PERDER Başkan Yardımcısı ve ATO Meclis Üyesi Recai Kesimal da birer konuşma yaparak, fahiş fiyat ve stokçuluk konularının sektöre etkilerini aktardı.

Toplantıya Ankara PERDER Başkan Yardımcısı Mustafa Altunbilek, ATO'nun 7 No'lu Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakende Ticareti Meslek Komitesi Üyeleri de olan PERDER Yönetim Kurulu Üyeleri Cavat Durmaz, Cengiz Bildirici, Kenan Kanbur, Fatih Ayhan, Edip Balcı, Ali İhsan Gürel, 48 No'lu Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesi Meclis Üyesi Muharrem Kılıç ile PERDER üyeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Gürsel Baran: Fahiş fiyat ve stokçuluğun tanımı net biçimde yapılmalı - Son Dakika

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