ATO Başkanı Gürsel Baran: Perakende Yasası Sektörün Sorunlarının Çözümünde Önemli Görev Üstlenecek

Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "perakende yasası"nı önemsediklerini, bu yasanın sektörün sorunlarının çözümü noktasında önemli görev üstleneceğini ifade etti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, Türkiye Perakendeciler Federasyonu ile Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneğinin düzenlediği "Yerel Zincirler Buluşuyor Ankara" etkinliğinin açılışına katıldı.

Baran, buradaki konuşmasında, perakende sektörünün, tüketicilere sağladığı faydalar, istihdam ve ticaret hacmiyle dünyada olduğu gibi Türkiye'de de lokomotif sektörler arasında yer aldığını belirtti.

Baran, yerel zincir marketlerin, perakende sektörünün belkemiği, ekonominin temel taşıyıcısı durumunda olduğunu vurgulayarak, "Yerel zincir marketler, yerel ekonomiyi canlı tutuyor, yerel istihdama katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yerel ekonomiye önemli katkı sağladıkları halde yerel zincir marketlerin sektör genelinde paylarının yüzde 23'ten yüzde 9'a gerilediğini belirten Baran, "Rekabet şartlarının çetinliği nedeniyle tablo böyle olabilir. Bu noktada perakende yasasını çok önemsiyoruz. Bu yasanın çıkması perakende sektörünün sorunlarının çözümü noktasında önemli görev üstlenecek." ifadesini kullandı.