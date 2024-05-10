ATO Başkanı Gürsel Baran: Perakende Yasası Sektörün Sorunlarının Çözümünde Önemli Görev Üstlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ATO Başkanı Gürsel Baran: Perakende Yasası Sektörün Sorunlarının Çözümünde Önemli Görev Üstlenecek

ATO Başkanı Gürsel Baran: Perakende Yasası Sektörün Sorunlarının Çözümünde Önemli Görev Üstlenecek

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, perakende sektörünün sorunlarının çözümünde önemli bir rol oynayacağını belirterek, perakende yasasının önemini vurguladı. Baran, yerel zincir marketlerin yerel ekonomiye katkı sağladığını ancak rekabet şartları nedeniyle paylarının düştüğünü ifade etti ve perakende yasasının bu sorunların çözümünde önemli bir görev üstleneceğini söyledi.

10.05.2024 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "perakende yasası"nı önemsediklerini, bu yasanın sektörün sorunlarının çözümü noktasında önemli görev üstleneceğini ifade etti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, Türkiye Perakendeciler Federasyonu ile Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneğinin düzenlediği "Yerel Zincirler Buluşuyor Ankara" etkinliğinin açılışına katıldı.

Baran, buradaki konuşmasında, perakende sektörünün, tüketicilere sağladığı faydalar, istihdam ve ticaret hacmiyle dünyada olduğu gibi Türkiye'de de lokomotif sektörler arasında yer aldığını belirtti.

Baran, yerel zincir marketlerin, perakende sektörünün belkemiği, ekonominin temel taşıyıcısı durumunda olduğunu vurgulayarak, "Yerel zincir marketler, yerel ekonomiyi canlı tutuyor, yerel istihdama katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yerel ekonomiye önemli katkı sağladıkları halde yerel zincir marketlerin sektör genelinde paylarının yüzde 23'ten yüzde 9'a gerilediğini belirten Baran, "Rekabet şartlarının çetinliği nedeniyle tablo böyle olabilir. Bu noktada perakende yasasını çok önemsiyoruz. Bu yasanın çıkması perakende sektörünün sorunlarının çözümü noktasında önemli görev üstlenecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ankara Ticaret Odası, Gürsel Baran, Ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Gürsel Baran: Perakende Yasası Sektörün Sorunlarının Çözümünde Önemli Görev Üstlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:34 Bakan Tekin: Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis’e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz Bakan Tekin: Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis'e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz
15:18 Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey’e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey'e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız
14:57 Beştepe’de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı İşte masadaki konular… Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı! İşte masadaki konular…
13:37 Gölcük Tabiat Parkı’nın işletmesi belediyeden alındı Karar Tanju Özcan’ı küplere bindirdi Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmesi belediyeden alındı! Karar Tanju Özcan'ı küplere bindirdi
13:05 CHP’li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması Hakaretler havada uçuştu CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu
14:03 36. tura gidiliyor Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi 36. tura gidiliyor! Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi
13:57 Beyoğlu Belediye Başkanı Güney: Şu kitapçığın tanesini 2 bin TL’ye yaptırmışlar, en pahalı yere sordum 500 lira Beyoğlu Belediye Başkanı Güney: Şu kitapçığın tanesini 2 bin TL'ye yaptırmışlar, en pahalı yere sordum 500 lira
12:25 Tekerlekli sandalyedeki büyükannesini gece kulübüne götürüldü Tekerlekli sandalyedeki büyükannesini gece kulübüne götürüldü
12:24 İstanbul Boğazı’nda papağan kurtarma operasyonu İstanbul Boğazı'nda papağan kurtarma operasyonu
12:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir
12:06 MSB: Irak’ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Irak'ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
11:46 Son 22 yılın en yüksek seviyesi 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ’’Vay be’’ dedirtti Son 22 yılın en yüksek seviyesi! 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ''Vay be'' dedirtti
11:43 Hamas’ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi Hamas'ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 15:48:33. #1.13#
SON DAKİKA: ATO Başkanı Gürsel Baran: Perakende Yasası Sektörün Sorunlarının Çözümünde Önemli Görev Üstlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement