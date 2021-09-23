ATO Başkanı Menevşe: "Fahiş fiyat artışının sebebi haller değil"

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, fahiş fiyat artışlarının sebebinin haller olmadığını belirterek, "Haller özellikle fiyat istikrarını sağlayan aracı kurumlardır" dedi.

Menevşe, Adana Ticaret Odası'nın sektörü temsil eden Meclis Üyeleri Cemal Akın ve Sedat Şenyürek'le birlikte Adana Vedat Dalokay Hal Kompleksini ziyaret etti. Hal esnafının sorunlarını dinledi.

ATO Başkanı Menevşe, burada yaptığı açıklamada, "Üretim, lojistik gibi son zamanlarda artan giderlerin ürünlere yüksek fiyat olarak yansıması kaçınılmazdır. Toptan ticaretin yapıldığı haller fiyatları yükselten değil, aksine fiyatları dengeleme görevini yapan mahallerdir" ifadelerini kullandı.

Menevşe, halcilerin özellikle son dönemde tüketiciyi rahatız eden fiyat artışlarından sorumlu tutulduğunun kaydederek, "Şuanda yaş sebze ve meyvenin hallerdeki cirosu tüm toptan alışverişin ancak yüzde 40'ını kapsamaktadır, alışverişin yüzde 60'lık kısmı hal dışında gerçekleşmektedir. Tüm piyasaya hakim olamayan halcileri fiyatların artışından dolayı sorumlu tutmak haksızlık olur. Haller aslında sistemi kayıt içine çeken, vergi ziyanını önleyen ve fiyatların kolaylıkla denetlenebildiği, arz ve talebin buluşup fiyatların istikrarlı bir şekilde teşekkülünü sağlama görevini icra eden mahallerdir. Alışverişin hal dışına taşıması piyasanın yeterli şartların oluşmadığı bir zemine kaydırmaktadır, bu durumda piyasanın kontrolü sağlanamamaktadır. Üretici ile nihai tüketici arasında ürünün kat ettiği zaman ve aralarındaki farkların incelenmesi ve izah edilebilir maliyet artışlarının dışındaki farkların masaya yatırılıp bu konuda gereken tedbirlerin alınmasının hal esnafının arzusu olduğunu gördük. Hallerin fiyat artışına neden olabilecek bir konumu yoktur. Bilakis bu yerlerin modern bir yapıya geçişlerini sağlamak ve dijitalleşmeyi teşvik etmek suretiyle, borsa gibi faaliyet gösteren serbest piyasa şartlarına göre çalışabilecek bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir" dedi. - ADANA