ATO Başkanı: Özbekistan ile 5 milyar dolar ticaret hedefi
13.05.2026 14:23
ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükseldiğini belirterek, 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin "kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesine yükseldiğini bildirerek, "Bundan sonraki hedefimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'in belirlediği 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmaktır." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlham Haydarov, Baran'ı makamında ziyaret etti.

Baran, burada yaptığı değerlendirmede, kardeş ülke Özbekistan ile Türkiye arasındaki ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gönül köprüleri üzerinde gelişerek "kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesine yükseldiğini belirterek, söz konusu gelişmelerin ekonomik ilişkilere de yansıdığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2016'da Özbekistan'a gerçekleştirdiği ziyaret öncesinde iki ülke dış ticaretinin 1 milyar dolar düzeyinde olduğunu anımsatan Baran, "Bundan sonraki hedefimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'in belirlediği 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Özbekistan'daki Türk yatırımlarının tutarının 6 milyar dolara yaklaştığını, Türk müteahhitlerinin de bu ülkede 9 milyar doları aşan değerde 319 proje üstlendiğini ifade etti.

Türkiye'de de yaklaşık 550 Özbek sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini bildiren Baran, şunları kaydetti:

"Özbekistan ve Türkiye arasındaki siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani ilişkiler, geçmişten bu yana kesintisiz devam ediyor. İş dünyamızın, Türkiye ve Özbekistan arasındaki ticaret ve yatırım fırsatlarını değerlendirmesi ve bu potansiyeli tam anlamıyla ortaya koyması çok önemli."

Büyükelçi Haydarov da Türkiye ile Özbekistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişiminden duyduğu memnuniyete işaret ederek, "Türkiye ile ticaretimizi daha da geliştirmek istiyoruz. İthalatta ve ihracatta öncelikli olarak birbirimizi tercih edelim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Ekonomi, Kültür, Son Dakika

