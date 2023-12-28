ATO Başkanı ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'ni ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu ile Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Oda'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette, ATO heyetinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, Ankara Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ve Ankara Sanayi Odası 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş da yer aldı.

Baran ve Şamlıoğlu, okulun teknoloji alanlarından laboratuvarlarına kadar çeşitli bölümlerini gezerek, öğrencilerin uygulamalı eğitim atölyelerini yakından inceledi.

Baran, ziyarete ilişkin değerlendirmesinde, nitelikli iş gücünün en önemli kaynağını, meslek liselerinin oluşturduğuna dikkati çekti.

Bu iş gücünün reel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda yetiştirilmesi gerektiğini belirten Baran, "Mesleki eğitimin iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlarda, teknolojideki gelişmeler de dikkate alınarak verilmesi gerekiyor. Bu açıdan reel sektörün meslek liseleri ile işbirliğini önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu ise yakın zamanda yeni bir mesleki eğitim yaklaşımını sektöre entegre edecek bir mekanizmayı hayata geçireceklerini bildirdi.