ATO Başkanı: Vize Engeli Lojistik Sektörünü İvme Kaybettiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

ATO Başkanı: Vize Engeli Lojistik Sektörünü İvme Kaybettiriyor

ATO Başkanı: Vize Engeli Lojistik Sektörünü İvme Kaybettiriyor

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, vizenin lojistik sektörünün gelişmesinin önündeki engellerin başında geldiğini belirterek, söz konusu sorunun sektöre ivme kaybettirdiğini bildirdi. Baran, lojistik sektörünün uluslararası rekabet açısından da kilit konumda bulunduğunu ve Türkiye'nin küresel lojistik pazarından aldığı payın dünya genelinde 11. sıraya yükseldiğini ifade etti. Ayrıca, Ticaret Bakanlığı'nın yurt dışı lojistik dağıtım ağlarının kurulmasını desteklediğini ve bu projelerin en kısa zamanda faaliyete geçeceğini belirtti.

09.05.2024 12:24  Güncelleme: 12:30
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, vizenin lojistik sektörünün gelişmesinin önündeki engellerin başında geldiğini belirterek, söz konusu sorunun sektöre ivme kaybettirdiğini bildirdi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, 38 No'lu Nakliyeciler ve Lojistik Hizmetleri Meslek Komitesi ile Ulaştırma ve Lojistik Koordinasyonu Özel İhtisas Komisyonunun destekleriyle Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Öğrenci Topluluğunca düzenlenen "LOGTECH Lojistik ve Teknoloji Çalıştayı" ATO Meclis Salonu'nda yapıldı.

Baran, programın açılışındaki konuşmasında, lojistik sektörünün gelişmesine yönelik çaba ve desteklere karşılık sektörün önünde engeller bulunduğunu ifade etti.

Söz konusu engeller arasında yer alan vize uygulamasına değinen Baran, şunları kaydetti:

"Vize engeli lojistik sektörüne ivme kaybettiriyor. Ülkemizin üyesi olduğu Gümrük Birliği malların serbest dolaşımını öngörüyorken, bu sürecin asli unsuru olan şoförler vize engeli yüzünden serbest dolaşamıyor. Ülkemizde 8 bine yakın lojistik firması ve 550 bin ticari yük taşıyan kamyon olduğu halde vize engeli yüzünden sadece 60 bin civarında kamyon yurt dışına çıkabiliyor. Lojistik sektörümüze ivme kaybettiren bu sorunun en kısa zamanda çözüme kavuşturulmasını temenni ediyorum."

Son yıllarda küresel ekonomide ve uluslararası ticarette yaşanan değişim ve dönüşümün lojistik sektörüne de yansıdığına işaret eden Baran, e-ticaretin yükselişinin sektöre daha da önem kazandırdığını belirtti.

Baran, lojistik sektörünün uluslararası rekabet açısından da kilit konumda bulunduğunu, Türkiye'nin 100 milyar dolarlık büyüklüğe sahip küresel lojistik pazarından yüzde 2,5 pay alarak dünyada 11'inci sıraya yerleştiğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığının, ihracatı artırmak ve kolaylaştırmak için yurt dışı lojistik dağıtım ağlarının kurulmasını desteklediğine işaret eden Baran, "Bu kapsamda 2'si Amerika'da, 4'ü de Avrupa'da toplam 6 lojistik projesi onaylanmış durumda. Bakanlığımızın desteğiyle en kısa zamanda faaliyete geçecek. Bu ağlar, ihracatçılarımızın uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine daha hızlı ve rekabetçi fiyatlarla nüfuz etmelerini temin edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı: Vize Engeli Lojistik Sektörünü İvme Kaybettiriyor - Son Dakika

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