ATO'da KDV'nin sadeleştirilmesi ele alındı

Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar'ın konuk olduğu Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) KDV'nin sadeleştirilmesi konusunda istişare toplantısı gerçekleştirildi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ile birlikte Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar'ı konuk ederek, KDV'nin sadeleştirilmesi hakkında istişare toplantısı gerçekleştirdi. ATO Duatepe Hizmet Binası'nda gerçekleşen toplantının açılışında konuşan ATO Başkanı Baran, KDV'nin sadeleştirilmesi konusundaki önerilerini daha önce gerçekleştirdikleri toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye ilettiklerini hatırlatarak, Bakan Nebati'nin konuyla ilgili açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Baran, "KDV'deki sadeleşme reel sektörün işlerini kolaylaştıracak, dinamizmini ve rekabet gücünü artıracaktır" dedi.

KDV'nin sadeleştirilmesi konusunun ATO'nun farklı sektörleri temsil eden 67 Meslek Komitesi'nin dile getirdiği ortak talepler arasında yer aldığını kaydeden Baran, "KDV'nin sadeleştirilmesi, kayıt dışının azaltılmasından yatırım ortamının iyileşmesine, ticarete ve ihracata birçok alana olumlu yansıyacaktır" diye konuştu.

Vergi uygulamalarındaki karmaşıklığın kayıt dışılığa sebep olduğunun altını çizen Baran, vergisini düzenli ödeyen mükelleflere ayrıcalık ve kolaylık sağlanmasının önemine değindi. Baran, halihazırda düzenli vergi ödeyen mükellefe yönelik yüzde 5'lik indirim uygulaması için çok fazla evrak ve prosedür gerektiğini belirterek, konuyla ilgili de kolaylaştırıcı düzenleme taleplerini dile getirdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın interaktif vergi dairesi uygulamalarının vergi mükelleflerinin işini kolaylaştırdığını kaydeden Baran, bu sayede ATO üyelerinin talebi arasında olan vergi ödemelerinin kredi kartıyla yapılmasına imkan sağlandığını hatırlattı. Baran, kredi kartıyla vergi ödemede halen 100 bin lira olan sınırın üst limit kaldırılacak şekilde yükseltilmesinin vergi tahsilatını kolaylaştıracağını kaydetti. Baran, "Bu konuyla ilgili istirhamımız herhangi bir limitin olmaması. Bunun vergi yükümlülüğünü yerine getiren mükelleflerin işini kolaylaştıracağını ve vergi tahsilatını artıracağını düşünüyorum" diye konuştu.

Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, 1985 yılından bu yana uygulanan KDV'nin üretici, tüccar ve tüketici boyutu olduğunu ifade ederek, ATO üyelerinin KDV hakkında ilettiği talep ve görüşlerle ilgili olarak detaylı çalışma yapacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından ATO üyeleri sektörde KDV oranlarıyla ilgili yaşadıkları sorunları paylaşarak, KDV'nin sadeleştirilmesine ilişkin görüş ve önerilerini Gelir İdaresi Başkanı Bayrakdar'a iletti. Toplantıya ATO Meclis Başkan Yardımcısı Vecdet Fehmi Şendil, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Fatih Çetinkaya, Süleyman Ekinci, Nuh Acar ile Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı, Gelir İdaresi Daire Başkanı Gökhan Özçubuk, Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel Duman ve ATO Meclis üyeleri katıldı. - ANKARA