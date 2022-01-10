ATO sağlık ve sigorta sektörlerine yönelik eğitime başladı

Ankara Ticaret Odasının (ATO) üye ve çalışanlarının mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü eğitim faaliyetleri kapsamında "Sağlık Sigortaları ve Hasta Hizmetleri Eğitimi" yapıldı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, kurumun Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime, Oda üyesi sigorta acenteleri ve çalışanları, hastanelerin provizyon süreçlerini yürüten personeli, ilgili sektörde eğitim alan üniversite öğrencileri ve mezunları katıldı.

ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, program öncesinde yaptığı konuşmada, Oda olarak eğitim konusuna büyük önem verdiklerini belirterek, ATO üyeleri ve çalışanlarıyla ileride mesleği icra edecek gençlerin eğitim alarak gelişmesini ve bilgilerini yaptıkları işe yansıtarak sektörünün gelişimine katkı sunmasını beklediklerini ifade etti.

Odanın mesleklerin gelişimi ve nitelikli iş gücüne katkı sağlamak amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiğine dikkati çeken Aktay, "Sektörlerimizin gelişimi nihayetinde ekonomiye olumlu yansıyarak şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasını da katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aktay, "Sağlık Sigortaları ve Hasta Hizmetleri Eğitimi" ile hem sağlık hem de sigorta sektörlerindeki iş gücünün niteliğine katkı sağlamayı amaçladıklarını vurgulayarak, salgının bu sektörlerin önemini artırdığına işaret etti.

Sağlık sigortası prim üretiminin 2019'da 8 milyar lira iken 2020'de yaklaşık yüzde 21 artarak 10 milyar lira düzeyine yükseldiği bilgisini veren Aktay, "Pandemi, sağlık sigortalarına olan algının ve toplumsal bilincin yükselmesini sağladı. Sağlık sigortası istatistikleri de bu bilgileri doğruluyor ve önümüzdeki yıllarda sigortacılık alanında sağlık branşının daha da öne çıkacağına işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

ATO olarak başkentin hastane ve sağlık personeli kalitesini dikkate alarak, sağlık turizminde gelişmesi hedefiyle çalışmalar yürüttüklerini aktaran Aktay, verilen eğitimle hizmet kalitesinin ve hasta memnuniyetinin artacağını kaydetti.

"Memnuniyeti artırmak istiyoruz"

67 No'lu Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hacı Ali Yücel de Komite olarak toplumda sigorta bilincini geliştirmek üzere çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, yürüttükleri projelere ilişkin bilgi verdi.

Eğitimin, acenteler, hastaneler ve sigorta şirketleri açısından önemli bir açığı ve ihtiyacı gidereceğini belirten Yücel, "Eğitimlerle müşteri deneyimini hem hastane hem de acente tarafında iyileştirerek, uzun vadede müşteri memnuniyetini artırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

8 Ocak'ta başlayan eğitimin ilk haftasında sağlık sigortaları ve sigortacılık hastane provizyon işlemleri konularının ele alındı. Program, 15 Ocak'ta hasta takip sistemleri ve sağlık sigortalarında provizyon iletişim eğitimi ile devam edecek.

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara e-Devlet üzerinden erişilebilecekleri Başkent Üniversitesi onaylı sertifika verilecek.