ATO, Enflasyon Düzeltmesi Uygulamasının İşletmelere Vergi Yükü Getirmemesini İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ATO, Enflasyon Düzeltmesi Uygulamasının İşletmelere Vergi Yükü Getirmemesini İstiyor

Ankara Ticaret Odası (ATO), enflasyon düzeltmesi uygulamasının işletmelere vergi yükü getirmemesi talebinde bulundu. ATO'nun İstanbul Gedik, Başkent ve Atılım üniversiteleri işbirliğinde düzenlediği panelin sonuç raporunda, enflasyon düzeltmesinin servet vergisi niteliği taşıyabileceği ve işletmelerin vergilendirilebileceği belirtildi. Raporda, enflasyon düzeltmesinin her geçici vergi döneminde yapılmasının mükellefler ve mali müşavirler için iş yükü oluşturduğu ve geçici vergi dönemlerinde uygulanmaması talep edildi. ATO Başkanı Gürsel Baran, enflasyonun işletmeleri etkilediğini ve enflasyon muhasebesi uygulanmasını beklediklerini ancak bu durumun mükellefleri ilave vergi yüküyle karşı karşıya bırakabileceğini belirtti.

25.07.2024 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Ticaret Odası (ATO), enflasyon düzeltmesi uygulamasının işletmelere vergi yükü getirmemesi talebinde bulundu.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO'nun İstanbul Gedik, Başkent ve Atılım üniversiteleri işbirliğinde nisan ayında düzenlediği "Enflasyon Düzeltmesi, Enflasyon Muhasebesi Midir?" panelinin sonuç raporu yayımlandı.

Raporda, enflasyon düzeltmesinin, bu haliyle servet vergisi niteliği taşıyacak bir uygulamaya dönüşebileceğine işaret edilerek, "İşletmelerin aktifinde yatırım amaçlı tutulan arsa değerlenerek kazanç elde edildiği kabul ediliyor ve vergilendiriliyor. Yıllara yaygın inşaat işlerinde maliyetten hareketle yapılan enflasyon düzeltmesi kazanç haline dönüşüyor ve vergilendiriliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Yıl sonunda bir kez yapılan enflasyon düzeltmesinin her geçici vergi döneminde yapılacak olmasının mükellefler ve mali müşavirler için iş yükü oluşturduğunun aktarıldığı raporda, enflasyon düzeltmesinin geçici vergi dönemlerinde uygulanmaması talep edildi.

Raporda, enflasyon düzeltmesinin vergisel değil, muhasebeye ait bir işlem olarak görülmesi gerektiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Enflasyon düzeltmesi, tüm finansal tabloların yüksek enflasyonlu dönemlerde güncellenmesi işlemi olarak yapılmalı, vergisel bir sonuç doğurmamalıdır. Bu nedenle vergisel enflasyon düzeltmesi kaldırılıp belirli ölçeği aşarak bağımsız denetime tabi olan işletmeler zorunlu, diğerleri ise seçimlik olarak mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutmalılar."

"Öncelik, ekonominin ve vergi gelirlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak"

Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan ATO Başkanı Gürsel Baran, son dönemde dünyadaki siyasi ve ekonomik gelişmelerin de etkisiyle Türkiye'de yaşanan enflasyonun işletmeleri ve ticari faaliyetleri etkilediğini bildirdi.

ATO üyelerinin yüksek enflasyon sonucu oluşan fiktif kazançların vergi yükünden kurtulmak için enflasyon muhasebesi uygulanmasını beklediğine dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"Ancak geldiğimiz noktada, enflasyon düzeltmesi uygulamasının birçok mükellefi ilave vergi yüküyle karşı karşıya bırakacağı görüldü. Enflasyon düzeltmesi hesaplamalarıyla ortaya çıkacak farklardan dolayı mükelleflere ilave vergi çıkması, vergi adaletini zedeleyecek bir durumdur. Ekonominin ve vergi gelirlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak öncelikli konumuz olmalı."

Kaynak: AA

Ankara Ticaret Odası, Gürsel Baran, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATO, Enflasyon Düzeltmesi Uygulamasının İşletmelere Vergi Yükü Getirmemesini İstiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:01 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan
14:21 Bakan Yerlikaya’dan Emniyet Müdürü’nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım
12:50 Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı
12:48 Türk futbol tarihine geçti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı Türk futbol tarihine geçti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı
11:07 Aman Erdoğan görmesin Elon Musk, Netanyahu’yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı
14:17 Kadir Ezildi’nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı
13:53 ABD’de bu yıl dört kişi, fareler tarafından yayılan ve tedavisi olmayan hantavirüs enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti ABD'de bu yıl dört kişi, fareler tarafından yayılan ve tedavisi olmayan hantavirüs enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti
13:37 Taksiciler Odası Başkanı’ndan İBB’ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız Taksiciler Odası Başkanı'ndan İBB'ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız
12:33 Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı Gözler eşi Ben Affleck’i aradı Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı! Gözler eşi Ben Affleck'i aradı
11:37 Bollywood’un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi Bollywood'un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi
11:36 Erdoğan “Tahsil edin“ talimatı vermişti Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı Erdoğan "Tahsil edin" talimatı vermişti! Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı
11:17 İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 13 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 zam
11:08 Denizde dalgıç elbiseli bir erkek cesedi bulundu Denizde dalgıç elbiseli bir erkek cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 15:29:32. #1.12#
SON DAKİKA: ATO, Enflasyon Düzeltmesi Uygulamasının İşletmelere Vergi Yükü Getirmemesini İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement