ATO, gençlere yönelik dış ticaret eğitimlerine devam ediyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Gençlere yönelik dış ticaret eğitimlerimizi şehrimizin, ülkemizin geleceğine yaptığımız yatırımlar olarak değerlendiriyoruz" dedi.
Ankara Ticaret Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, ATO'nun 2010 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlediği 'Dış Ticaret Eğitim Programları'nın 2024 yılı birinci dönem eğitimlerinin Ankara'da 9 üniversiteden öğrencilerin katılımıyla 6 Mart'ta başladığı bildirildi. Dış ticarete giriş, teslim şekilleri, gümrük, sigorta ve nakliye işlemleri, dış ticaret hukuku ve sözleşmeler, dış ticaretin finansmanı ve kambiyo işlemleri, ihracatta fiyat, ithalatta kıymet hesabı, ödeme şekilleri, ihracat teşvik ve destek uygulamaları, ihracatta pazarlama ve satış becerileri, vesaik, dış ticaret ile ilgili örnek yazışmalar ve uygulama başlıklarında verilecek eğitimler toplam 75 saat sürecek ve dersler 15 Mayıs'a kadar devam edecek. Alanında uzman eğitmenlerin gerçekleştireceği eğitim programını başarıyla tamamlayan öğrencilere başarı belgesi verilecek.
"Dış ticaretimizi geliştirmek, ihracat ve ithalat prosedürlerini bilen yetişmiş iş gücü ile mümkün"
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ATO Başkanı Gürsel Baran, dış ticaret alanında yetişmiş işgücünün ihracat ve ihracat gelirlerini artırmak açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Ankara'nın 30 milyar doları aşan dış ticaretinde ATO'nun eğitimlerine katılan gençlerin payı olduğunu belirten Baran, "Dış ticaretimizi geliştirmek, ihracatımızı, ihracat gelirlerimizi artırmak, ihracat pazarlarımızı genişletmek, ihracat ve ithalat prosedürlerini bilen yetişmiş iş gücü ile mümkün. Bugün bu alanda verdiğimiz eğitimler gelecek yıllarda şehrimize, ülkemize döviz geliri olarak dönüyor. Gençlere yönelik dış ticaret eğitimlerimizi ülkemizin geleceğine yaptığımız yatırımlar olarak değerlendiriyoruz. Gençler, ihracatımızı, ihracat gelirimizi artıracak en büyük gücümüz" ifadelerini kullandı.
ATO'nun 2010 yılından bu yana düzenlediği dış ticaret eğitimlerinde bini aşkın öğrenci eğitim programını başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. - ANKARA
Son Dakika › Ekonomi › ATO, gençlere yönelik dış ticaret eğitimlerine devam ediyor - Son Dakika
Kırgızistan iş insanları heyeti, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. BTSO ev sahipliğinde düzenlenen B2B organizasyonunda, Kırgız ve Bursalı iş insanları işbirliği masasında buluştu. Heyetin ziyaretinin ardından iki ülke firmaları arasında iş görüşmeleri gerçekleştirildi.
İnegöl Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısında Cumhuriyet Mahallesinde yeni bir açık Pazar kurulması kararlaştırıldı. 2. Sanayi Caddesi üzerinde Çarşamba günleri kurulacak pazarda 70 esnaf yer alacak.
Et ve Süt Kurumu (ESK) ile İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) arasında yapılan protokol kapsamında ramazan ayı boyunca kırmızı et fiyatlarının sabitlenmesi uygulamasına başlandı. Protokol kapsamında İstanbul PERDER üyesi marketlerde dana kıymanın kilogram fiyatı 314 liradan, dana kuşbaşının fiyatı ise 344 liradan satışa sunuluyor. Kampanyaya dahil olan marketlerde vatandaşlar daha uygun fiyata et alabilmektedir.
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), Muğla simidi için Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi alındığını duyurdu. Muğla simidi, susamı, aroması ve lezzetiyle aranan bir ürün haline gelmiştir. Muğla simidi, MUTSO'nun aldığı sekizinci, kentin otuzuncu coğrafi işaretli ürünüdür.
Ankara Ticaret Odası (ATO), üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği dış ticaret eğitim programlarının bu yılki ilk dönem eğitimleri başladı. Programlar kapsamında, dış ticaretin farklı alanlarında eğitimler verilecek ve başarı belgesi verilecek. ATO Başkanı Gürsel Baran, gençlerin ihracat gelirini artıracak en büyük güç olduğunu belirtti.
Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, il genelinde geçen yıl 170 bin 807 dekar alanda 19 bin 764 ton yeşil mercimek üretiminin gerçekleştirildiğini belirtti. Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yeşil mercimek çeşitlerinin yaygınlaştırılması amacıyla demonstrasyon ekimi yaptı. İl genelinde bitkisel üretimi artırmak için değişik ürün gruplarında Araştırma Enstitüleriyle birlikte çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) bünyesinde faaliyet gösteren İSO Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi (İSO ETP), sanayicileri ve endüstriyel tasarımcıları bir araya getiren bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, Türkiye'deki endüstriyel tasarım potansiyeline ilişkin bulguların yer aldığı İstanbul Tasarım Raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Ayrıca, panel ve işbirliği görüşmeleriyle yeni iş fikirleri tartışıldı ve işbirlikleri geliştirildi. İSO ETP'nin çevrim içi eşleşme altyapısı sayesinde, işbirlikleri etkinlik sonrasında da sürdürülebilecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?