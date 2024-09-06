Türk İş Dünyası için Yeni Ufuklar Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türk İş Dünyası için Yeni Ufuklar Toplantısı

Türk İş Dünyası için Yeni Ufuklar Toplantısı

Ankara Ticaret Odası (ATO), Ekvador, Guatemala, El Salvador ve Dominik Cumhuriyeti ile iş birliği potansiyelini artırmak amacıyla bir toplantı düzenledi. Toplantıda, bölgeden temsilciler ve iş insanlarıyla ATO üyeleri bir araya geldi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

06.09.2024 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Ticaret Odası (ATO) Duatepe Hizmet Binası'nda, "Türk İş Dünyası için Ekvador, Guatemala, El Salvador ve Dominik Cumhuriyeti'nde Yeni Ufuklar" toplantısı gerçekleştirildi.

"Türk İş Dünyası için Ekvador, Guatemala, El Salvador ve Dominik Cumhuriyeti'nde Yeni Ufuklar" toplantısı, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Güçlü ile Ekvador'un Türkiye Büyükelçisi Fanny de Lourdes Puma Puma, El Salvador'un Türkiye Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon, Guatemala'nın Türkiye Büyükelçisi Eduardo Hernndez Recinos, Dominik Cumhuriyeti Türkiye Maslahatgüzarı Ramy Makhlouf Malek, bölgeden temsilci ve iş insanları ile ATO üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Güçlü, Orta Amerika ülkeleriyle ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinde daha hızlı ve somut sonuçlar alınmaya başladığını belirterek, "Bölge ülkeleriyle inşaat, enerji, tarım, turizm, sağlık ve savunma sanayi başta olmak üzere pek çok alanda iş birliği potansiyeli mevcut. Ankara Ticaret Odası olarak, Ekvador, Guatemala, El Salvador ve Dominik Cumhuriyeti ile ticari ve ekonomik ilişkileri daha ileriye taşıma gayretindeyiz" dedi. Ankara Ticaret Odası olarak üyelerinin ticaretini, ihracatını, yatırımlarını geliştirmeye yönelik çalışma ve organizasyonları önemsediklerini kaydeden Güçlü, "Üyelerimizin özellikle büyüyen, gelişen ekonomiler ile tanışarak bu bölgelere ticaret ve yatırım yapmalarına katkı sağlamak istiyoruz. Bu etkinlikte de üyelerimiz, Ekvador, Guatemala, El Salvador ve Dominik Cumhuriyeti'nden gelen temsilciler ile birebir görüşmeler sağlayarak bölgelerin hızla büyüyen, gelişen pazarları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olacaklar" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın ticari ve ekonomik potansiyeli hakkında da bilgi veren Güçlü, "Ankara, sanayide, ticarette, turizmde önemli potansiyele sahip bir şehir. Başkent iş dünyamızın, bölge ile gerçekleştireceği yeni iş birlikleri, ticaret ve yatırımlar için Ankara Ticaret Odası olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek isterim" diye konuştu.

Büyükelçilerden iş birliği ve yatırım daveti

Ekvador Büyükelçisi Fanny de Lourdes Puma Puma da yaptığı konuşmada, Türk şirketlerinin Ekvador'daki yatırımlarını artırmasını beklediklerini dile getirdi. El Salvador Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon ise, "Bugün burada kuracağımız temaslarla ülkeler arası ilişkilerin başlamasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Guatemala Büyükelçisi Eduardo Hernndez Recinos da konuşmasında, ülke olarak ticari yönlerinin güçlendiğini kaydederek, "Sadece ülkelerimiz arasındaki ticaret potansiyeli değil, ülkelerimiz arasındaki bağlantıları da güçlendirme arzusundayız" dedi.

Dominik Cumhuriyeti'nin Türkiye Maslahatgüzarı Ramy Makhlouf Malek de yapılan etkinliğin katılımcı her bir ülke için büyük verim sağlayacağını belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından Ekvador Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Cristbal Albn, El Salvador Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Jessica de Blanco, Guatemala Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Stephanie Garca ve Dominik Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Roco Fernndez ülkelerindeki ticari, ekonomik yapı hakkında bilgi vererek yatırım fırsatları hakkında sunum yaptı. ATO üyelerinin yoğun katılımı ile gerçekleşen toplantının son bölümünde ise soru-cevap ve birebir iş görüşmeleri gerçekleştirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Ticaret Odası, Dominik Cumhuriyeti, Orta Amerika, El Salvador, İş Dünyası, Guatemala, Ekonomi, Güncel, ankara, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk İş Dünyası için Yeni Ufuklar Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 06:33:46. #1.13#
SON DAKİKA: Türk İş Dünyası için Yeni Ufuklar Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement