Türk İş Dünyası için Yeni Ufuklar Toplantısı

Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Duatepe Hizmet Binası'nda, "Türk İş Dünyası için Ekvador, Guatemala, El Salvador ve Dominik Cumhuriyeti'nde Yeni Ufuklar" toplantısı gerçekleştirildi.

"Türk İş Dünyası için Ekvador, Guatemala, El Salvador ve Dominik Cumhuriyeti'nde Yeni Ufuklar" toplantısı, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Güçlü ile Ekvador'un Türkiye Büyükelçisi Fanny de Lourdes Puma Puma, El Salvador'un Türkiye Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon, Guatemala'nın Türkiye Büyükelçisi Eduardo Hernndez Recinos, Dominik Cumhuriyeti Türkiye Maslahatgüzarı Ramy Makhlouf Malek, bölgeden temsilci ve iş insanları ile ATO üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Güçlü, Orta Amerika ülkeleriyle ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinde daha hızlı ve somut sonuçlar alınmaya başladığını belirterek, "Bölge ülkeleriyle inşaat, enerji, tarım, turizm, sağlık ve savunma sanayi başta olmak üzere pek çok alanda iş birliği potansiyeli mevcut. Ankara Ticaret Odası olarak, Ekvador, Guatemala, El Salvador ve Dominik Cumhuriyeti ile ticari ve ekonomik ilişkileri daha ileriye taşıma gayretindeyiz" dedi. Ankara Ticaret Odası olarak üyelerinin ticaretini, ihracatını, yatırımlarını geliştirmeye yönelik çalışma ve organizasyonları önemsediklerini kaydeden Güçlü, "Üyelerimizin özellikle büyüyen, gelişen ekonomiler ile tanışarak bu bölgelere ticaret ve yatırım yapmalarına katkı sağlamak istiyoruz. Bu etkinlikte de üyelerimiz, Ekvador, Guatemala, El Salvador ve Dominik Cumhuriyeti'nden gelen temsilciler ile birebir görüşmeler sağlayarak bölgelerin hızla büyüyen, gelişen pazarları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olacaklar" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın ticari ve ekonomik potansiyeli hakkında da bilgi veren Güçlü, "Ankara, sanayide, ticarette, turizmde önemli potansiyele sahip bir şehir. Başkent iş dünyamızın, bölge ile gerçekleştireceği yeni iş birlikleri, ticaret ve yatırımlar için Ankara Ticaret Odası olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek isterim" diye konuştu.

Büyükelçilerden iş birliği ve yatırım daveti

Ekvador Büyükelçisi Fanny de Lourdes Puma Puma da yaptığı konuşmada, Türk şirketlerinin Ekvador'daki yatırımlarını artırmasını beklediklerini dile getirdi. El Salvador Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon ise, "Bugün burada kuracağımız temaslarla ülkeler arası ilişkilerin başlamasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Guatemala Büyükelçisi Eduardo Hernndez Recinos da konuşmasında, ülke olarak ticari yönlerinin güçlendiğini kaydederek, "Sadece ülkelerimiz arasındaki ticaret potansiyeli değil, ülkelerimiz arasındaki bağlantıları da güçlendirme arzusundayız" dedi.

Dominik Cumhuriyeti'nin Türkiye Maslahatgüzarı Ramy Makhlouf Malek de yapılan etkinliğin katılımcı her bir ülke için büyük verim sağlayacağını belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından Ekvador Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Cristbal Albn, El Salvador Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Jessica de Blanco, Guatemala Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Stephanie Garca ve Dominik Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Roco Fernndez ülkelerindeki ticari, ekonomik yapı hakkında bilgi vererek yatırım fırsatları hakkında sunum yaptı. ATO üyelerinin yoğun katılımı ile gerçekleşen toplantının son bölümünde ise soru-cevap ve birebir iş görüşmeleri gerçekleştirildi. - ANKARA