Atomflot FSUE için inşa edilen yüzer limanın 'keel laying' töreni düzenlendi - Son Dakika
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Atomflot FSUE için inşa edilen yüzer limanın 'keel laying' töreni düzenlendi

17.03.2022 11:18
Atomflot FSUE için inşa edilen yüzer limanın 'keel laying' töreni düzenlendi

Kuzey Star Shipyard Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin İstanbul'daki iskelesi, Project 22220 evrensel nükleer buzkıranlar için inşa edilen yüzer limanın keel laying (gemi omurgasının kızağa koyulması) törenine ev sahipliği yaptı.

Kuzey Star Shipyard Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin İstanbul'daki iskelesi, Project 22220 evrensel nükleer buzkıranlar için inşa edilen yüzer limanın keel laying (gemi omurgasının kızağa koyulması) törenine ev sahipliği yaptı.

İstanbul'da gerçekleştirilen etkinliğe, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom bünyesinde faaliyet gösteren Atomflot FSUE'nin temsilcileri katıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Atomflot Genel Müdürü Mustafa Kaşka, "Yüzer limanın inşası zamanında gerçekleşiyor. Türk gemi yapımcılarının mesleki yeterliliği tartışma götürmez. İnşaat takvimine sıkı sıkıya bağlı kalmak bizim için çok önemli. Yüzer liman, Proje 22220 nükleer buz kırıcılarının bakımı için kıyı altyapısının önemli bir unsurunu teşkil ediyor" dedi.

Anlaşma şartları uyarıca inşaat, yüzer limanın Murmansk Limanına teslimi de dahil olmak üzere 29 ay sürecek.

Atomflot FSUE ile Türkiye Kuzey Star Shipyard Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında yüzer liman inşa edilmesini öngören anlaşma, 7 Haziran 2021'de imzalanmıştı. Satın alma prosedürü anlaşma uyarınca, Rusya Federasyonu'nun 223-FZ sayılı "Belirli Türdeki Tüzel Kişiliklerin Mal, İş, Hizmetlerin Satın Alınması Hakkında" Federal Kanun çerçevesinde ve Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom Birleşik sanayi satın alma standartlarına uygun olarak gerçekleştirildi. Sözleşme değeri 4 milyar 981 milyon rubleyi, yani yaklaşık 46 milyon dolara yakın bir tutarı bulan anlaşmanın satın alma sonuçlarını özetleme protokolü 27 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanmıştı.

30 bin ton yük kaldırma kapasitesine sahip inşa halindeki yüzer liman, 220 metre uzunluğunda ve 48 metre genişliğinde olacak. Kızak güvertesi boyunca en az 200 metre uzunluğa ve 6 metre duba yüksekliğine sahip olacak yüzer limanda 30 kişi görev yapabilecek. - MERSİN

Atomflot FSUE için inşa edilen yüzer limanın 'keel laying' töreni düzenlendi
Atomflot FSUE için inşa edilen yüzer limanın 'keel laying' töreni düzenlendi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Atomflot FSUE için inşa edilen yüzer limanın 'keel laying' töreni düzenlendi - Son Dakika


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