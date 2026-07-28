ATP, Burger King Çin ile Anlaşma İmzaladı

ATP Yazılım ve Teknoloji AŞ'nin (ATP) bağlı ortaklığı Tradesoft Shanghai (ATP China), Burger King China (BKC) ile ATP Zenia yazılım lisanslarının sürdürülmesine yönelik iki yıllık mutabakat imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ATP China ile BKC arasında 2014'ten bu yana devam eden teknoloji işbirliği yeni döneme taşınıyor.

Taraflar arasında imzalanan mutabakat kapsamında, Burger King China restoranlarında kullanılan ATP Zenia yazılım lisanslarının süresi iki yıl daha uzatılacak. ATP China, yeni dönemde de ATP Zenia platformuyla BKC'nın teknoloji tedarikçisi olmayı sürdürecek.

Öte yandan ATP China, BKC için yürüttüğü günlük operasyonel faaliyetler ile müşteriye özel geliştirilen yazılım bileşenlerini yıl sonuna kadar BKC bünyesine aktarmayı hedefliyor.

ATP China, ATP Zenia'nın hızlı servis restoran sektörüne yönelik çözümleri ve yüksek katma değerli teknoloji ürünleriyle Çin'deki faaliyetlerini sürdürmeyi ve genişletmeyi planlıyor.

Mutabakat kapsamında BKC, ATP Zenia yazılımlarının iki yıllığına kiralanması ve kendisine özel geliştirilen yazılımların kullanımı karşılığında ATP China'ya 12 milyon dolar ödeyecek.

BKC, operasyonel süreçlerin transferi kapsamında sağlanacak destek hizmetleri için ise yıl sonuna kadar 31 milyon Çin yuanı (RMB) ödeme yapacak.

Lisans süresinin sona ermesinin ardından BKC'nin ATP Zenia platformunu kullanmayı sürdürmesi, taraflar arasında imzalanacak yeni lisans sözleşmesine tabi olacak.

ATP China ise başta Zenia olmak üzere hızlı servis restoran sektörüne yönelik ürün portföyüyle Çin'deki faaliyetlerini ve yeni iş geliştirme çalışmalarını sürdürecek.

"Ürün geliştirme ve büyüme merkezi olarak konumlandırıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATP Genel Müdürü Ümit Cinali, Çin'deki Burger King restoran ağının büyümesine ve teknoloji dönüşümüne yazılım çözümleriyle katkı sunduklarını belirtti.

Cinali, son 12 yıldır Çin'deki Burger King restoran ağının teknoloji çözümleri sağlayıcısı ve bilişim teknolojileri destek operasyonu olarak 1500'ü aşkın restoranın açılışını desteklediklerini vurgulayarak, "BKC'nin 2019'dan bu yana kullandığı ve 2024'te iki yıl süreyle uzatılan ATP Zenia lisanslarının iki yıl daha yenilenmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Yeni anlaşma kapsamında, geçmiş iş modelimizden kalan BKC'ye özel operasyonel süreçlerin ve fonksiyonel yazılımların transferini de gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu dönüşümle ATP Zenia çekirdek yazılımının çözümlerine odaklandıklarının altını çizen Cinali, ürün geliştirme yetkinliklerini güçlendirerek Çin'deki faaliyetlerini büyütmeyi ve Çin operasyonlarının ATP ekosistemine küresel ölçekte sağladığı katkıyı artırmayı hedeflediklerini aktardı.

Çin'i yalnızca önemli bir pazar olarak değil, aynı zamanda yeni teknolojilere ve yetkin insan kaynağına erişim sağlayan stratejik bir teknoloji üssü olarak gördüklerine işaret eden Cinali, geliştirdikleri çözümleri ve kazandırdıkları yetkinlikleri farklı coğrafyalara taşımayı hedeflediklerini vurguladı.

ATP Büyümeden Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Onur Yavuz da ATP Zenia'nın farklı satış ve hizmet kanallarını yüksek işlem hacmi altında ortak teknoloji mimarisiyle yönetebildiğini aktardı.

Yavuz, "Burger King China ile POS ve merkezi raporlama sistemlerinden dijital sipariş kanallarına, kiosklardan teslimat süreçlerine, dijital dönüşüm ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) uygulamalarından yapay zeka ve bulut altyapılarına kadar uzanan geniş bir teknoloji ekosistemi oluşturduk. 1250'nin üzerinde restoranı kapsayan bu yapı, yüksek işlem hacminin, farklı müşteri temas noktalarının ve kritik operasyonların kesintisiz biçimde yönetilmesini gerektiriyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Söz konusu süreçte edindikleri saha bilgisinin ATP Zenia çözümlerini gerçek operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli geliştirmelerine katkı sunduğunu belirten Yavuz, bunun farklı işletme modellerine uyarlanabilen ölçeklenebilir ürün mimarisi oluşturmalarına da imkan sağladığını vurguladı.

Yavuz, Çin'in dijital adaptasyonu, hızlı servis restoranı (QSR) pazarı, teknoloji üretim kapasitesi ve girişim ekosistemiyle ATP'nin büyüme stratejisinde önemli bir yere sahip olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"ATP China'yı, yerel pazardaki teknoloji ve iş fırsatlarını ATP'nin küresel ürün portföyüyle buluşturan bir ürün geliştirme ve büyüme merkezi olarak konumlandırıyoruz. Önümüzdeki dönemde burada geliştirdiğimiz teknoloji ve süreç mühendisliği yetkinliklerini yeni müşteri projelerine aktarmaya, başta Asya-Pasifik olmak üzere seçili pazarlarda yerel iş ortaklıkları kurmaya ve ATP Zenia'nın kullanım alanını genişletmeye odaklanacağız."