ATP Capital, Ata Express'in Hisselerini Satın Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

ATP Capital, Ata Express'in Hisselerini Satın Aldı

02.07.2025 12:55
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ATP Girişim Sermayesi, Ata Express'in çoğunluk hisselerini alarak %90'a yükseltti.

ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ (ATP Capital), Ata Express'in çoğunluk hisselerini satın aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ATP Yazılım ve Teknoloji AŞ'nin (ATP) bağlı ortaklığı ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ, dijital iletişim ve dağıtım alanında faaliyet gösteren, Tıkla Gelsin ve Fiyuu markalarını bünyesinde bulunduran Ata Express'in hisselerinin çoğunluğunu satın aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen yatırım kararı doğrultusunda ATP Capital, Ata Express'teki yüzde 1 sahiplik oranını, yüzde 89'unu da satın alarak yüzde 90 seviyesine çıkardı.

Süreç kapsamında gerekli yasal prosedürler tamamlanırken, sermaye artırımıyla birlikte Ata Express'in ortaklık yapısı yeniden şekillendi.

Ortaklıkta dijital pazarlama ve dağıtım konularında faaliyet gösteren Ata Express, ATP'nin teknoloji odaklı büyüme vizyonuna katkı sunacak stratejik bir yapı olarak konumlanıyor.

ATP, ATP Capital aracılığıyla gerçekleştirdiği bu yatırımla, yeni alanlarda sinerji yaratmayı ve portföyünü daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

ATP Capital'in yatırımına ek olarak, ATP ekosistem şirketlerinin teknoloji ve çözümlerinin de Ata Express'e operasyonel verimlilik ve ölçeklenebilirlik açılarından katkılarda bulunacağı öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATP Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Cinali, ATP Capital aracılığıyla faaliyet gösterdikleri alanlarda stratejik yatırımlar yaparken, büyüme potansiyeli taşıyan iş modellerini finansal, teknolojik ve stratejik açılardan desteklediklerini belirtti.

Cinali, Ata Express'in çevrim içi sipariş yönetimi ve dağıtım hizmetleri gibi büyüme potansiyeli yüksek alanlarda faaliyet gösterdiğini paylaşarak, "Ayrıca, Tıkla Gelsin 'Gel-Al' uygulaması ile tüketicileri eşi az bulunan siparişi mutfağa iletme özelliğine de sahip. Uygulama sayesinde bankoda veya kiosk önünde sırada beklemek artık tarihe karışmış durumda. Müşteri deneyimini mükemmelleştirmeye odaklanan teknoloji şirketleri, küresel ölçekte giderek daha fazla ön plana çıkmaktalar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATP Capital, Ata Express'in Hisselerini Satın Aldı - Son Dakika

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