ATP GreenX ve Aksa Elektrik\'ten Sürdürülebilir İş Birliği

ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş.'nin teknoloji çözümleri markası ATP GreenX ile Aksa Elektrik Satış A.Ş., çevresel sürdürülebilirliği destekleyen bir iş birliği gerçekleştirdi.

ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş.'nin teknoloji çözümleri markası ATP GreenX ile enerji sektörünün önde gelen şirketlerinden Aksa Elektrik Satış A.Ş., çevresel sürdürülebilirliği destekleyen bir iş birliği gerçekleştirdi. Bu iş birliği kapsamında Aksa Elektrik, ATP GreenX platformunun karbon yönetimi modülünü ürün portföyüne dahil ederek müşterilerine karbon ayak izi hesaplama, dengeleme ve yeşil enerji sertifikalarına erişim imkanı sunacak.

Yapılan açıklamaya göre; ATP GreenX'in sunduğu çözümler, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefleriyle uyumlu olarak, işletmelerin karbon nötr hedeflerine ulaşmasını destekliyor. Aksa Elektrik ile kurulan iş birliği, enerji piyasasında hem dijital dönüşümü hem de çevreye duyarlı yaklaşımı teşvik eden örnek bir model olma özelliği taşıyor.

ATP GreenX, karbon yönetimi, yeşil enerji ticareti ve ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) performans takibini destekleyen uçtan uca B2B dijital platformu ile işletmelere sürdürülebilirlik yolculuklarında çözümler sunuyor. Blockchain tabanlı altyapısı, uluslararası standartlara tam uyum ve kapsamlı dengeleme hizmetleriyle, çevresel etkilerin en aza indirilmesine katkı sağlıyor.

ATP GreenX Birim Başkanı Tuğba Sarı, anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: "Aksa Elektrik ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak isteyen kurumlar için bütünsel bir çözüm modeli sunuyor. Enerji sektörünün böylesine güçlü bir oyuncusunun ATP GreenX'i tercih etmesi, platformumuzun güvenilirliğini ve etkisini bir kez daha ortaya koyuyor. Bu anlaşmanın, enerji alanında faaliyet gösteren diğer şirketler için de ilham verici bir örnek oluşturacağına inanıyoruz."

Ulusal düzeyde örnek teşkil etmesi beklenen bu modelin, enerji sektörünün ötesinde farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketler için de sürdürülebilirlik süreçlerine yeni bir perspektif kazandırması öngörülüyor. İki kurum arasındaki iş birliği, hem enerji sektöründe dijitalleşmeyi hem de karbon nötr hedeflerini destekleyici bir yapı sunarak, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma vizyonuna da katkı sağlamayı hedefliyor. - İSTANBUL