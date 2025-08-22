ATP GYSO'dan Menulux'a Yatırım

ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (ATP GYSO), inovasyon ve sinerji odaklı yatırım stratejisi doğrultusunda Menulux Yazılım AŞ'ye yatırım yapma kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ATP GSYO, Menulux'te yüzde 10 pay sahibi olmak için iştirak ve pay sahipleri sözleşmesini imzaladı.

Konuk ağırlama sektörüne yönelik bulut tabanlı (SaaS) POS sistemleri sunan Menulux, 2 bin 650 restorana bakım ve teknik destek hizmeti veriyor.

Bu stratejik yatırımla ATP GSYO, ATP'nin büyük ölçekli zincirlere sunduğu uçtan uca yazılım ve hizmet ekosistemine ek olarak, 2026 tahminlerine göre pazarın yüzde 40'ını oluşturacak orta segment işletmelere yönelik yenilikçi çözümler sunan Menulux'ün büyümesini desteklemeyi ve uluslararası pazarlara açılmasını hedefliyor.

Menulux'ün sunduğu masaya servis teknolojileri ve kapsamlı dijital çözümler ise ATP ekosisteminin teknoloji ve operasyonel gücüyle birleşerek ATP ve ATP GSYO'nun portföy şirketlerine verimlilik, ölçeklenebilirlik ve rekabet avantajı kazandıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATP GSYO Üst Yöneticisi (CEO) Alp Can Gökdeniz, aldıkları bu yatırım kararının, şirketin geleceğe dönük vizyonu ve hedefleri için güçlü bir adım olduğunu belirtti.

Konuk ağırlama sektöründe dünya genelinde hızla artan dijitalleşme ve bulut tabanlı çözümlere yönelimin, işletmelerin teknoloji yatırımlarını stratejik bir öncelik haline getirdiğini vurgulayan Gökdeniz, "Bu küresel eğilimler ışığında Menulux'ün, ATP ekosisteminin teknoloji ve operasyonel gücüyle birleşerek hem yerel hem de uluslararası pazarlarda önemli bir başarı göstereceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gökdeniz, gelecek dönemde de inovasyon ve sinerji potansiyeli yüksek girişimlere yatırım yaparak portföylerini büyütmeyi ve kalıcı değer yaratmayı sürdüreceklerini ifade etti.

SaaS tabanlı çözümler avantaj sağlıyor

Global konuk ağırlama sektöründe dijital dönüşüm yatırımlarının hızla arttığına değinilen açıklamada, küresel POS sistemleri pazarının 2023'te 30 milyar dolar seviyesini aştığı belirtildi. Pazarın, 2030'a kadar yüzde 10,4'ün üzerinde yıllık bileşik büyüme oranıyla (CAGR) 60 milyar dolara ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

Özellikle SaaS tabanlı çözümler, restoran ve otel işletmelerinde operasyonel verimlilik, esneklik ve müşteri deneyimini iyileştirme potansiyeliyle öne çıkıyor.

ATP GSYO, yeni yatırımlar ve işbirlikleriyle robotik uygulamalar, otomasyon, yapay zeka ve makine öğrenimi gibi teknoloji odaklı dikeylerde, foodtek, logitek, agrotek, fintek ve sürdürülebilirlik alanlarında portföyünü genişletmeyi hedefliyor.