ATP GYSO'dan Menulux'a Yatırım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

ATP GYSO'dan Menulux'a Yatırım

22.08.2025 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATP GYSO, Menulux Yazılım AŞ'ye yüzde 10 pay alarak inovatif çözümler sunacak.

ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (ATP GYSO), inovasyon ve sinerji odaklı yatırım stratejisi doğrultusunda Menulux Yazılım AŞ'ye yatırım yapma kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ATP GSYO, Menulux'te yüzde 10 pay sahibi olmak için iştirak ve pay sahipleri sözleşmesini imzaladı.

Konuk ağırlama sektörüne yönelik bulut tabanlı (SaaS) POS sistemleri sunan Menulux, 2 bin 650 restorana bakım ve teknik destek hizmeti veriyor.

Bu stratejik yatırımla ATP GSYO, ATP'nin büyük ölçekli zincirlere sunduğu uçtan uca yazılım ve hizmet ekosistemine ek olarak, 2026 tahminlerine göre pazarın yüzde 40'ını oluşturacak orta segment işletmelere yönelik yenilikçi çözümler sunan Menulux'ün büyümesini desteklemeyi ve uluslararası pazarlara açılmasını hedefliyor.

Menulux'ün sunduğu masaya servis teknolojileri ve kapsamlı dijital çözümler ise ATP ekosisteminin teknoloji ve operasyonel gücüyle birleşerek ATP ve ATP GSYO'nun portföy şirketlerine verimlilik, ölçeklenebilirlik ve rekabet avantajı kazandıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATP GSYO Üst Yöneticisi (CEO) Alp Can Gökdeniz, aldıkları bu yatırım kararının, şirketin geleceğe dönük vizyonu ve hedefleri için güçlü bir adım olduğunu belirtti.

Konuk ağırlama sektöründe dünya genelinde hızla artan dijitalleşme ve bulut tabanlı çözümlere yönelimin, işletmelerin teknoloji yatırımlarını stratejik bir öncelik haline getirdiğini vurgulayan Gökdeniz, "Bu küresel eğilimler ışığında Menulux'ün, ATP ekosisteminin teknoloji ve operasyonel gücüyle birleşerek hem yerel hem de uluslararası pazarlarda önemli bir başarı göstereceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gökdeniz, gelecek dönemde de inovasyon ve sinerji potansiyeli yüksek girişimlere yatırım yaparak portföylerini büyütmeyi ve kalıcı değer yaratmayı sürdüreceklerini ifade etti.

SaaS tabanlı çözümler avantaj sağlıyor

Global konuk ağırlama sektöründe dijital dönüşüm yatırımlarının hızla arttığına değinilen açıklamada, küresel POS sistemleri pazarının 2023'te 30 milyar dolar seviyesini aştığı belirtildi. Pazarın, 2030'a kadar yüzde 10,4'ün üzerinde yıllık bileşik büyüme oranıyla (CAGR) 60 milyar dolara ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

Özellikle SaaS tabanlı çözümler, restoran ve otel işletmelerinde operasyonel verimlilik, esneklik ve müşteri deneyimini iyileştirme potansiyeliyle öne çıkıyor.

ATP GSYO, yeni yatırımlar ve işbirlikleriyle robotik uygulamalar, otomasyon, yapay zeka ve makine öğrenimi gibi teknoloji odaklı dikeylerde, foodtek, logitek, agrotek, fintek ve sürdürülebilirlik alanlarında portföyünü genişletmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Yazılım, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATP GYSO'dan Menulux'a Yatırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Savaş kıyafetini giydi, Malazgirt Kalesi’ni yeniden fethetti Savaş kıyafetini giydi, Malazgirt Kalesi'ni yeniden fethetti
Norveç’ten İsrail maçı öncesi alkışları toplayan anlamlı hareket Norveç'ten İsrail maçı öncesi alkışları toplayan anlamlı hareket
Bir Samsunspor taraftarı, Yunanistan’ın ortasında Atatürk logolu bayrağı dalgalandırdı Bir Samsunspor taraftarı, Yunanistan'ın ortasında Atatürk logolu bayrağı dalgalandırdı
Polis memuru, kick boks müsabakasında Pakistanlı rakibini ikinci rauntta nakavt ederek şampiyon oldu Polis memuru, kick boks müsabakasında Pakistanlı rakibini ikinci rauntta nakavt ederek şampiyon oldu
Palyaço kıyafeti giyip bıçakla çocukları kovaladı Palyaço kıyafeti giyip bıçakla çocukları kovaladı
16 yaşındaki kız çocuğu, akranını tekme ve yumruklarla dövüp yerlerde sürükledi 16 yaşındaki kız çocuğu, akranını tekme ve yumruklarla dövüp yerlerde sürükledi
Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı o anlar kamerada Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı; o anlar kamerada
İki ay önce ilik nakli olan 3 yaşındaki Selim hayatını kaybetti İki ay önce ilik nakli olan 3 yaşındaki Selim hayatını kaybetti

12:19
Birleşmiş Milletler, Gazze’de kıtlık ilan etti
Birleşmiş Milletler, Gazze'de kıtlık ilan etti
13:23
Suriye yeni banknotlar basıyor Esad’la birlikte 2 sıfır da gidecek
Suriye yeni banknotlar basıyor! Esad'la birlikte 2 sıfır da gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 14:19:59. #7.12#
SON DAKİKA: ATP GYSO'dan Menulux'a Yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.