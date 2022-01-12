ATSO Başkanı Çetin, akaryakıt sektörü temsilcileri ile buluştu

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, akaryakıt sektörü temsilcileri ile bir araya geldi.

ATSO 14. Grup Akaryakıt ve Gaz Ürünleri Komitesi ve sektör temsilcileri ile buluşan ATSO Başkanı Çetin, sektörün sıkıntılarını ve çözüm önerilerini dinledi. Toplantıda, EPDK kararıyla 2005 yılından itibaren akaryakıt ürünlerinden litre başına 1 TL kazanan istasyon sahipleri, karlılıkların mutlaka yüzde bazında belirlenmesi ve günün koşullarında bu oranın en az yüzde 20 olması gerektiğini savundu.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan ATSO Başkanı Davut Çetin, akaryakıt sektöründe kar marjının 1 lira olarak sabit tutulduğunu hatırlatarak, "Sektör temsilcileri, 2005 yılından bu yana devam eden uygulamanın değişmesini, enflasyon oranında artan yüzde olarak bir kar marjına sabitlenmesini talep ediyor" dedi.

Türkiye'de 14 bin civarında akaryakıt istasyonu bulunduğunu ve sektörün yaklaşık 150 bin kişiye istihdam oluşturduğunu belirten Davut Çetin, sektör temsilcilerinin zamlar nedeniyle tüm Türkiye'de, özellikle hafta sonları trafiğe çıkan araç sayısında azalma yaşandığını söylediğini de kaydetti. - ANTALYA