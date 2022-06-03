ATSO Başkanı Çetin: "Sebze ve meyvedeki fiyatların düşmesi aylık enflasyonda azaltıcı yönde etki yaptı" - Son Dakika
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ATSO Başkanı Çetin: "Sebze ve meyvedeki fiyatların düşmesi aylık enflasyonda azaltıcı yönde etki yaptı"

03.06.2022 17:14
ATSO Başkanı Çetin: "Sebze ve meyvedeki fiyatların düşmesi aylık enflasyonda azaltıcı yönde etki yaptı"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Başkanı Davut Çetin,sebze ve meyvedeki fiyatların düşmesinin aylık enflasyonda azaltıcı yönde etki yaptığını söyledi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Başkanı Davut Çetin,

sebze ve meyvedeki fiyatların düşmesinin aylık enflasyonda azaltıcı yönde etki yaptığını söyledi.

Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TÜFE'de 1998, Yİ-ÜFE'de 1994 yılından sonraki en yüksek enflasyon verilerinin görüldüğünü belirten Başkan Çetin, bu düzeyde bir enflasyonun ekonomi, sosyal adalet, ticaret ahlakı ve sosyal ahlak üzerinde olumsuz etkilerinin olabileceğini kaydederek "Önceliğimiz enflasyonla mücadele olmalı" dedi.

2022 Mayıs ayı enflasyonu beklentilerin oldukça altında bir düzeyde olduğunu kaydeden Çetin, "Bir önceki aya göre TÜFE'de yüzde 2,98, Yİ-ÜFE'de 8,76 olarak açıklanmıştır. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 73,50, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 132,16 olmuştur" dedi.

"TÜİK'in madde sepetini ve bölgesel enflasyon verilerini yayımlaması yararlı olacaktır"

Başkan Çetin TÜİK, madde sepetini ve bölgesel enflasyon verilerini yayınlamasının yararlı olacağını belirterek, "Bu ay itibariyle enflasyon sepetindeki madde fiyatlarını ve bölgesel enflasyon verilerini yayımlamamış ve buna ilişkin de Kurum tarafından "Eurostat tarafından talep edilmeyen tabloların kaldırılarak, aynı şekilde talep edilen yeni tabloların da eklenmesine karar verilmiştir" açıklaması yapılmıştır. Enflasyon verilerine güvenin korunması ve bölgesel enflasyonun detaylı verilerle izlenebilmesi için bu verilerin kamuoyuyla paylaşılması yararlı olacaktır" diye konuştu.

"Sebze ve meyve grubu aylık enflasyonda azaltıcı yönde etki yaptı"

TÜİK verilerine göre, Mayıs ayında taze sebze ve meyve fiyatlarının ortalama olarak yüzde 11 oranında düşüş gösterdiğine dikkati çeken Çetin, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Aylık gıda enflasyonu yüzde 1,63 oranında kalmış, böylece sebze ve meyve grubu enflasyonda azaltıcı yönde etki yapmıştır. Taze sebze ve meyvede üretim artışı ve ihracatta yavaşlamayla mevsimlik fiyat düşüşü görülmektedir. Mayıs ayında Türkiye yaş sebze ve meyve ihracatı yüzde 5 gerilemiş, Antalya ihracatındaki artış yüzde 1,4 oranında kalmıştır. Sebze ve meyvede aylık düşüşe rağmen yıllık enflasyon halen yüzde 94,4 oranındadır. İşlenmiş gıdayla birlikte gıdada yıllık enflasyon da yüzde 91,6 gibi yüksek bir düzeyde kalmaya devam etmektedir."

"TÜFE'de en yüksek artış ulaştırma grubunda"

Çetin, TÜFE'de yıllık bazda ise en yüksek artışların yüzde 107,62 ile ulaştırmada olduğuna işaret ederek, diğer artışları da şöyle sıraları: "yüzde 91,63 ile "gıda ve alkolsüz içecekler", yüzde 82,08 ile "ev eşyası" gruplarında gerçekleştiği görülmüştür. TUİK verilerine göre yıllık fiyat artışları kirada yüzde 20, giyimde yüzde 29,2, hizmetler genelinde yüzde 45,8'dir.

Çekirdek enflasyon göstergeleri enflasyonda mevsimlik etki haricinde henüz gerileme sinyali vermemektedir."

"Enerji fiyatları Yİ-ÜFE'yi yukarı çekiyor"

Başkan Çetin, Yİ-ÜFE'nin ise, 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 8,76, beş aylık yüzde 51,43 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 132,16 olduğunu söyledi. Aylık bazda en yüksek artışın yüzde 38 oranıyla elektrik-gaz olduğunu aktaran Çetin, "Yüzde 11 oranıyla madencilik sektörlerinde, yıllık bazda en yüksek artış yüzde 360 ile elektrik-gaz, yüzde 250 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 246 ile kok ve akaryakıt gruplarında gerçekleşmiştir. Enerji fiyatlarının Yİ-ÜFE'yi yukarı çekmeye devam ettiğini görüyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Akdeniz, Türkiye, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATSO Başkanı Çetin: 'Sebze ve meyvedeki fiyatların düşmesi aylık enflasyonda azaltıcı yönde etki yaptı' - Son Dakika

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