ATSO Başkanı: Enflasyon düzeltmesi işletmeleri zorluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ATSO Başkanı: Enflasyon düzeltmesi işletmeleri zorluyor

ATSO Başkanı: Enflasyon düzeltmesi işletmeleri zorluyor

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, enflasyon düzeltmesi konusunda işletmelerin yüksek maliyetlerle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Talep zayıflıyor, vergi ve zamlar işimizi daha da zorlaştırmamalı" dedi.

16.08.2024 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, enflasyon düzeltmesi konusunda işletmelerin yüksek maliyetlerle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Talep zayıflıyor, vergi ve zamlar işimizi daha da zorlaştırmamalı" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, ağustos ayı içerisinde yayınlanan bir kararla, uygulanması istenen enflasyon muhasebesi konusunda değerlendirmede bulundu. Başkan Yusuf Hacısüleyman, enflasyon nedeniyle işletmelerin yüksek maliyet artışları ile karşı karşıya olduğunu, yüksek faizin ve gerileyen satın alma gücünün yurtiçi talebi zayıflattığını dile getirdi. Konkordato ve takibe düşen çek-senet sayısının yükseldiğini belirten Hacısüleyman, son aylarda yeni vergiler ve zamlar ile bu sıkıntılı sürecin daha ciddi bir boyut alacağını kaydetti.

"Amacımız zararı minimize etmekti"

Negatif reel faiz döneminin enflasyonu kontrolden çıkarması ve makroekonomik dengeleri bozmasının ardından, 2023 yılı yaz ayında başlatılan ekonomi programını samimiyetle desteklediklerini ifade eden Başkan Yusuf Hacısüleyman, "Enflasyonun ülke ekonomisi, işletmelerimiz ve halkımız için ne denli büyük bir tehdit olduğunu biliyor ve yeniden fiyat istikrarının sağlanması için elimizden gelen tüm desteği veriyoruz" dedi. Faizlerin kademeli olarak yükseltilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Hacısüleyman, "Ani ve büyük artışların ekonomide yan etkilerinin olacağını dile getirdik. Amacımız, politikada 180 derece ve ani bir dönüşün işletmelerimize verebileceği zararları minimize etmekti. Uygulamanın da böyle olduğunu gördük. Pozitif sonuçları ülke olarak mutlulukla karşılıyoruz. Yurtiçi talep yeniden normalleşiyor. Cari denge iyileşiyor. Enflasyon ve ülke risk primlerimiz düşüyor, kredi notlarımız yükselmeye başladı" diye konuştu.

"Beklentimiz maliyetlerin aşağı çekilmesi"

Halen yüksek seyreden enflasyonun, maliyetleri yukarı çekmeye devam ettiğini dile getiren Başkan Yusuf Hacısüleyman, sözlerini şöyle sürdürdü; "Tüketicilerin satın alma gücü hızlı bir şekilde geriliyor. Şimdi bir de vergi düzenlemeleri ve yeni zamlar ile maliyetlerimizde kütlesel bir artışla yüz yüzeyiz. Üstelik kredi kullanımımız hem faiz düzeyi nedeniyle hem de miktarsal olarak sınırlı düzeyde. Takibe düşen çek ve senetlerde yüksek artışlar var. Aynı şekilde konkordatolarda da bir sıçrama yaşanıyor. Şirketlerimiz ayakta kalmalı. Bu nedenle ticari krediler üzerindeki miktar sınırlamasının kaldırılmasını bekliyoruz. Özellikle son aylarda işletme kredileri yatay seyrediyor. Finansman maliyetleri zaten yüksek ama bu düzeyden de olsa kredi kullanmak zorunda olan firmalarımıza "hayır kullanamazsın" denmemeli. Türkiye'de üretim çok pahalı. Her sektörde aynı sorunu görüyoruz. Enerji maliyetleri yüksek, arazi maliyetleri yüksek, işgücü maliyetleri yüksek. Şimdi bir yıldan beri kredi maliyetleri de yükseldi. Devletimizden beklentimiz maliyetlerin aşağı çekilmesi. Evet, enflasyonla mücadele için kredi maliyetlerinin bir süre daha yüksek kalacağını biliyoruz. Ancak diğer üretim faktörlerinin maliyetlerinin aşağı çekmemiz gerekiyor. Tarım bu ülkenin olmazsa olmazı. Yıllardan beri tarımda sorunlar birikiyor. Sektörün büyümesi çok yavaş. Benzer şekilde, tekstil ve hazır giyim sektörü uzun süredir kan kaybediyor. Emek yoğun diğer sektörlerimizde de benzer sorunlar var."

"ATSO olarak endişe duyuyoruz"

Enflasyon muhasebesi uygulamasının ikinci geçici dönemde de uygulanmamasını, yılsonuna bırakılmasını beklediklerini ifade eden Başkan Hacısüleyman, "Ancak öyle olmadı. Bu da firmalarımıza yük getirecek. Dolayısıyla, önümüzdeki dönem pek çok firmamız için 'tamam mı, devam mı?' dönemi olacak. Türkiye'nin en büyük 4'üncü odası ATSO olarak, enflasyonla mücadele programı çerçevesinde atılan adımların üretimi ve ticareti sürdürülemez hale getirmesinden endişe duyuyor; şirketlerimizin yaşaması, büyümesi, istihdam hacmini artırmaları için uygun bir ortam istiyoruz" açıklamasında bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ekonomi, antalya, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATSO Başkanı: Enflasyon düzeltmesi işletmeleri zorluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:20 Avrasya Tüneli geçiş ücretine okkalı zam Avrasya Tüneli geçiş ücretine okkalı zam
10:30 13 yıl önce neler yaşandı Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu 13 yıl önce neler yaşandı? Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu
10:12 Abbas’ın tarihi konuşmasından yeni detaylar Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı Abbas'ın tarihi konuşmasından yeni detaylar! Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
09:23 Yaptığı bağış başını yaktı Vatana ihanetten 12 yıl hapis yatacak Yaptığı bağış başını yaktı! Vatana ihanetten 12 yıl hapis yatacak
17:38 Aşk yaşadıkları iddia ediliyordu Okan Buruk, Hadise ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı Aşk yaşadıkları iddia ediliyordu! Okan Buruk, Hadise ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı
17:20 Aydemir Akbaş’tan kötü haber Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu Aydemir Akbaş'tan kötü haber! Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu
17:09 Trendyol Süper Lig’de 3. ve 4. haftanın programı belli oldu Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programı belli oldu
16:48 CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM’deki Filistin oturumuna katılamadı CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM'deki Filistin oturumuna katılamadı
16:34 11 Yaşındaki göçmen çocuk, New York’ta soygun ve gasp olaylarına karıştığı için tutuklandı 11 Yaşındaki göçmen çocuk, New York'ta soygun ve gasp olaylarına karıştığı için tutuklandı
16:27 Beşiktaş transferde büyük oynuyor Barcelona’nın yıldızı bonservisiyle geliyor Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Barcelona'nın yıldızı bonservisiyle geliyor
15:52 Ali Koç ilk vaadini gerçekleştiriyor Stadın üstüne Atatürk yazılacak Ali Koç ilk vaadini gerçekleştiriyor! Stadın üstüne Atatürk yazılacak
15:50 Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet Tüm kardeşlerimle Gazze’ye gideceğim Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet! Tüm kardeşlerimle Gazze'ye gideceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 11:50:16. #1.12#
SON DAKİKA: ATSO Başkanı: Enflasyon düzeltmesi işletmeleri zorluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement