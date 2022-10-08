ATSO Meclis Başkanlığına Ahmet Öztürk seçildi - Son Dakika
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ATSO Meclis Başkanlığına Ahmet Öztürk seçildi

08.10.2022 14:07
ATSO Meclis Başkanlığına Ahmet Öztürk seçildi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Başkanlığına yapılan seçim sonucu Ahmet Öztürk getirilirken, Meclis Başkan Yardımcıları M.Cihangir Deniz ve Nilay Akbaş, Katip Üye ise Göktuğ Şahin oldu.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Başkanlığına yapılan seçim sonucu Ahmet Öztürk getirilirken, Meclis Başkan Yardımcıları M. Cihangir Deniz ve Nilay Akbaş, Katip Üye ise Göktuğ Şahin oldu.

ATSO Meclis Salonu'nda yapılan seçimde 117 Meclis Üyesi, Meclis Başkanlık Divanı'nı belirlemek için yaşı en büyük Meclis Üyesi Şerafettin Şahin'in başkanlığında bir araya geldi. Meclis Başkanlığı için Ahmet Öztürk ve Murat Totoş aday oldu. Süleyman Özer, Cumhur Göncü ve Yusuf Hacısüleyman'dan oluşan sandık kurulu, 117 meclis üyesinin oy kullanmasından sonra sayıma geçti. Meclis üyelerinden 62'sinin oyunu alan Ahmet Öztürk başkanlığa seçildi. Diğer başkan adayı Murat Totoş 52 oy aldı. Meclis Başkan Yardımcılıklarına M.Cihangir Deniz ve Nilay Akbaş, Katip Üyeliğe ise Göktuğ Şahin seçildi.

"Seçimlerin kazananı Antalya"

Meclis Başkanlığı'na seçilen Ahmet Öztürk, yaptığı konuşmada, ATSO'da seçim sürecinin tamamlandığına dikkat çekerek, "Bu süreçte kazanan kaybeden bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu seçimin sonunda bir kaybeden yoktur, Antalya kazanmıştır" ifadesini kullandı.

ATSO organlarının birlik ve beraberlik için Antalya için çalışacağından kimsenin şüphe etmemesi gerektiğini belirten Ahmet Öztürk, şunları kaydetti:

"Bundan sonra da Meclisimizle, yönetimimizle, komitelerimizle, tüm üyelerimizle birlik beraberlik içinde Antalya'mız için el ele çalışacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. 140 yıllık köklü bir tarihe sahip Odamızda, meclis başkanlığı gibi büyük bir sorumluluk ve aynı zamanda gurur verici bir göreve desteklerinizle gelmiş olmaktan dolayı hepinize teşekkür ediyorum, yeni dönem hepimize hayırlı olsun. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da bu çatı altında görev alan tüm meclis üyelerimizin, üstlendikleri sorumluluğun gereğini en iyi şekilde yerine getireceğinden şüphem yoktur. Önemli olan üyelerimizin, kentimizin ve ülkemizin menfaatleridir. Buradaki tüm arkadaşlarımızın da bu bilinçle görev yapacağından, elini taşın altına koymaktan çekinmeyeceğinden eminim. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi şimdi de ATSO Meclisi, ekonomiden spora, ticaretten sanayiye, kültür ve sanattan teknolojiye Antalyamızın her alanda en güçlü temsil edildiği, sektörlerimizin ve kentimizin sesinin en gür çıktığı bir yer olacaktır. Bugüne kadar görev yapmış tüm meclis başkanlarımıza, meclis divanımıza, meclis üyelerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Onlardan aldığımız emaneti hep beraber daha da ileriye taşıyacağız. Bu vesileyle aramızdan ayrılarak ebediyete intikal eden geçmiş büyüklerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum."

Davut Çetin kutladı

ATSO Başkanı Davut Çetin de yeniden Meclis Başkanlığı'na seçilen Ahmet Öztürk'ü tebrik ederek, "ATSO camiasına yakışan olgunlukta bir seçim süreci yaşadık. Meclis üyelerimizin verdiği oylar neticesinde yeniden Başkanımız Ahmet Öztürk'ü Meclis Başkan Yardımcılarımız M.Cihangir Deniz ve Nilay Akbaş ile Katip Üyemiz Göktuğ Şahin kutluyorum" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Ahmet Öztürk, Cihangir, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATSO Meclis Başkanlığına Ahmet Öztürk seçildi - Son Dakika

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