ATSO yönetim kurulu görev dağılımını yaptı, başkanlığa Berkay Bahar getirildi - Son Dakika
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ATSO yönetim kurulu görev dağılımını yaptı, başkanlığa Berkay Bahar getirildi

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ATSO yönetim kurulu görev dağılımını yaptı, başkanlığa Berkay Bahar getirildi
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ATSO Yönetim Kurulu, 18 Ekim'deki seçimlerin ardından mazbatalarını alarak ilk toplantısında görev dağılımını gerçekleştirdi. Toplantıda başkanlığa Berkay Bahar getirilirken Murat Totoş ve Ayhan Yıldırım başkan yardımcısı, Hüseyin Sarı ise sayman üye oldu.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı gerçekleştirildi.

ATSO'nun 18 Ekim'de gerçekleştirilen seçimlerinin ardından göreve gelen yönetim kurulu, mazbatalarını alarak ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda yapılan görev dağılımıyla birlikte yönetim kurulundaki görev ve sorumluluklar netleşti. Buna göre ATSO Yönetim Kurulu; Başkan Berkay Bahar, Başkan Yardımcıları Murat Totoş ve Ayhan Yıldırım, Sayman Üye Hüseyin Sarı ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çilingiroğlu, Recep Mavi, Aziz Çiçek, Ali Demir, Cenan Demir, Şaban Tat ve İsa Ersöz'den oluştu.

Kaynak: İHA
Ayhan YıldırımHüseyin SarıEkonomiGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: ATSO yönetim kurulu görev dağılımını yaptı, başkanlığa Berkay Bahar getirildi - Son Dakika
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