Av sezonunun bitimine bir ay kala tezgahlarda balık çeşidi arttı - Son Dakika

Av sezonunun bitimine bir ay kala tezgahlarda balık çeşidi arttı

TRABZON - Karadeniz'de bu sıralar bol çeşit avlanan balıklar tezgahları süslerken, hamsi de uzun bir aranın ardından yerini tezgahlarda alarak kilosu 40 TL'den satılıyor.

Balık av sezonunun bitimine 1 ay kala balık çeşitliliğinin arttığına dikkat çeken balıkçı Gökmen Aydın, "Hamsi genelde Hopa- Trabzon açıklarında avlanıyor. Kilosu 40 TL'den alıcı buluyor. Mezgit 50 TL, tirsi 30 TL, alabalık 50 TL, istavrit 30 TL, somon 60 TL ve levrek 80 TL'den satılıyor. Şu sıralar balık bollanıyor ancak piyasa durgun. Bize göre balık bol şu an güzel görünüyor ancak pek alan olmuyor. Aylar sonra ilk defa bu kadar bol çeşit balık geldi. Birkaç günden beri sezonun en bereketli günlerini yaşıyoruz" dedi.

Balıkçı Ahmet Çoğalmış ise "Bu sıralar en çeşidi bol olan dönemi yaşıyoruz. Karadeniz'de avlanan farklı çeşitler tezgahları süsledi. Bundan sonra da av sezonunun bitimine kadar bu çeşidin devam etmesini bekliyoruz. Tezgahın demirbaşı hamsi, istavrit, mezgit dolayısıyla bol çeşit olunca talep biraz daha fazla oluyor. Hamsi de şu sıralar çıkıyor ancak fazla miktarda olmuyor" ifadelerini kullandı.