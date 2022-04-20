Avlanma yasağı başladı, tezgahları olta balıkları süslüyor: İstavrit 30, kefal 35 liradan satılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Avlanma yasağı başladı, tezgahları olta balıkları süslüyor: İstavrit 30, kefal 35 liradan satılıyor

20.04.2022 18:36

Avlanma yasağı başladı, tezgahları olta balıkları süslüyor: İstavrit 30, kefal 35 liradan satılıyorDÜZCE 15 nisan itibariyle avlanma yasağının başlamasının ardından, tezgahları olta balıkları süslemeye başladı.

Avlanma yasağı başladı, tezgahları olta balıkları süslüyor: İstavrit 30, kefal 35 liradan satılıyor

DÜZCE 15 nisan itibariyle avlanma yasağının başlamasının ardından, tezgahları olta balıkları süslemeye başladı. İstavritin kilosu 30 lira, kefal ise 35 liradan satılıyor. Yasak başlamasına rağmen, balık fiyatları yine tavuk ve etin gerisinde kaldı.

15 Nisan itibariyle başlayan av yasağının ardından tezgahları olta balıkları süslemeye başladı. 12 metreden büyük tekneler denizlere açılamazken, 12 metreye kadar olan tekneler açılarak tezgahlara taze balık ulaştırıyor.

"Balık her zaman var"

Sanayi avcılığında yasakların başladığını söyleyen balıkçı Tuncay Kılıç, "Havaların biraz ısınmasıyla birlikte yaz avcılığı, yani ağcılık başlıyor. Tezgahlarda istavrit, mezgit, barbun hep var. Geçen sezon Ağustos ayında çinekop, sarıkanat satmıştık. Denizde balık her mevsimde var. Sadece sanayi tipi avcılık kapanıyor. Normal ağ balıkçılığı, yaz balıkçılığı devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Balık, et ve tavuğa göre ucuz"

Hamsi mevsiminin bittiğini, çıksa bile çok avlanamayacağını dile getiren Kılıç, "Hamsinin mevsimi bitti. Artık hamsi çıkmaz, çıksa bile pek yenmez. Balık yemek isteyenler için denizlerimizde her zaman balık var" şeklinde konuştu. İlkbahar aylarında en çok sevilen balıkların istavrit, mezgit, barbun, çupra, levrek ve somon olduğunu belirten Kılıç, "Bu balıkları alıp yiyebilirler. Yine çupra, levrek, somon yine tezgahlarda var. Balık tüketilmeli. Bunu ısrarla söylüyoruz. Niçin tüketilmeli? Ete, tavuğa sebzeye göre balığın fiyatları uygun" dedi.

"Her keseye uygun balık var"

Tezgahlarda balık fiyatları ile ilgili de bilgiler veren Tuncay Kılıç, "30 TL'ye istavrit satıyoruz. Kefal 35 TL, ithal uskumru tanesi 20 TL'ye satıyoruz. Balık yemek isteyenler için mutlaka her keseye uygun balık bulmak mümkün. İnsanlar çok rahatlıkla da yiyebilirler" dedi.

Avlanma yasağı başladı, tezgahları olta balıkları süslüyor: İstavrit 30, kefal 35 liradan satılıyor
Avlanma yasağı başladı, tezgahları olta balıkları süslüyor: İstavrit 30, kefal 35 liradan satılıyor
Avlanma yasağı başladı, tezgahları olta balıkları süslüyor: İstavrit 30, kefal 35 liradan satılıyor
Avlanma yasağı başladı, tezgahları olta balıkları süslüyor: İstavrit 30, kefal 35 liradan satılıyor

YORUMLAR
500
Avlanma yasağı başladı, tezgahları olta balıkları süslüyor Avlanma yasağı başladı, tezgahları olta balıkları süslüyor Kazı Kazan'dan 2 milyon lira kazanan adam büfenin veresiye defterini kapattı, sahibine ise motosiklet aldı Kazı Kazan'dan 2 milyon lira kazanan adam büfenin veresiye defterini kapattı, sahibine ise motosiklet aldı

Tuncay Kılıç, Türk Lirası, Tavuk, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Avlanma yasağı başladı, tezgahları olta balıkları süslüyor: İstavrit 30, kefal 35 liradan satılıyor - Son Dakika


Son Dakika
18:27 Ümit Özat "FETÖ'nün mimarı" diyerek Emre Belözoğlu ve Uğur Tütüneker'in ismini verdi
18:10 Rusya'da en zengin ismi, Putin'e açtı ağzını yumdu gözünü
18:04 İsmail Ok MHP'den gönderildi, İYİ Parti'ye gidip Akşener'in elini öptü, son durağı AK Parti oldu
18:00 Alexander Sörloth'a yapılan teklif dudak uçuklattı!
17:59 Tutuklanan İbrahim Haskoloğlu sessizliğini bozdu
17:45 İlber Ortaylı Ayasofya'nın kapısının tahrip edilme nedenini açıkladı: İmparator Kapısı denildiği için birileri rahatsız oldu
17:40 Burak Yılmaz yeni takımına imzayı atıyor!
17:20 26. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda haberciler yarışacak
17:07 Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme şoku! Sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçında yer alamayacak
17:00 Müge Anlı canlı yayında yanlış kişiyi aradı, ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 18:46:56. #1.12#
SON DAKİKA: Avlanma yasağı başladı, tezgahları olta balıkları süslüyor: İstavrit 30, kefal 35 liradan satılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement