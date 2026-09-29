Avrasya Kalkınma Bankası, Almatı Havalimanı finansmanına 100 milyon dolarla katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrasya Kalkınma Bankası, Almatı Havalimanı finansmanına 100 milyon dolarla katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrasya Kalkınma Bankası, TAV'ın işlettiği Almatı Uluslararası Havalimanı'nın geliştirilmesi için 100 milyon dolarlık finansman verecek. Bank of America'nın organize ettiği 670 milyon dolarlık paketteki pay, havalimanının altyapı ve kapasite artırımında kullanılacak.

Avrasya Kalkınma Bankası, Türkiye merkezli TAV Airports tarafından işletilen Almatı Uluslararası Havalimanı'nın geliştirilmesi için 100 milyon dolarlık finansman sağlayacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Bank of America tarafından organize edilen toplam 670 milyon dolarlık finansman paketi, havalimanının artan yolcu ve kargo trafiğine cevap verebilmesi, altyapısının modernize edilmesi ve operasyonel kapasitesinin artırılması amacıyla kullanılacak.

Avrasya Kalkınma Bankası, söz konusu 670 milyon dolarlık finansman paketinde 100 milyon dolarlık payla kıdemli ortak kredi veren kuruluşlardan biri olurken, sendikasyona Merrill Lynch International, Societe Generale, Turkic Investment Fund ve Kazakistan bankaları da katıldı.

Finansman kapsamında iç hatlar terminalinin modernizasyonu, hava tarafı altyapısının geliştirilmesi, uçakların buzlanmaya karşı işlemlerinin gerçekleştirileceği tesislerin oluşturulması ve kargo terminalinin genişletilmesi planlanıyor.

Yatırımlarla uluslararası ve iç hatlar terminalleri arasındaki bağlantının iyileştirilmesi, bagaj işlemlerinin hızlandırılması ve apron operasyonlarının daha etkin hale getirilmesi hedefleniyor.

Havalimanındaki otopark altyapısının genişletilmesiyle erişimin kolaylaştırılması, hava tarafı altyapısının modernizasyonuyla da operasyonel verimlilik ve kapasitenin artırılması amaçlanıyor.

Avrasya Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Nikolay Podguzov, bankanın Almatı Havalimanı'nın gelişimini desteklemeyi sürdürdüğünü, Bank of America tarafından organize edilen yeni sendikasyona katılmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Podguzov, sendikasyon işlemlerindeki deneyimlerinin uluslararası ve Kazakistan'daki finans kuruluşlarıyla etkin işbirliği yapmalarına imkan sağladığını belirterek, yeni finansmanın Kazakistan'ın altyapı varlıklarına yönelik güveni ve ülkenin büyük projelerine uluslararası sermaye çekme imkanlarını artırdığını kaydetti.

Almatı Havalimanı 2025'te 12 milyon yolcuya hizmet verdi

Kazakistan'ın yolcu ve kargo taşımacılığı hacmi bakımından en büyük havalimanı olan Almatı Havalimanı, günde 32 binden fazla yolcuya hizmet veriyor.

TAV Airports tarafından işletilen havalimanının yolcu trafiği 2025'te 12 milyon kişiye ulaştı.

Havalimanının geliştirilmesi için daha önce de uluslararası finans kuruluşlarının desteği alınmıştı.

2021'de Avrasya Kalkınma Bankası, Alman Kalkınma Finans Kuruluşu DEG, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC), havalimanının genişletilmesi ve modernizasyonu için finansman sağlamıştı.

Bu kapsamda inşa edilen yeni uluslararası terminal, 2024'te hizmete girmiş, havalimanının yıllık kapasitesi 3 milyondan 14 milyon yolcuya yükseltilmişti.

Kaynak: AA
EkonomiAvrasyaUlaşımFinansBankaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Fon vurgunuyla ilgili çarpıcı sözler: Kaya ailesi yalnız değildir, şirketin 30 milyon lotunun peşine düşülmeli Fon vurgunuyla ilgili çarpıcı sözler: Kaya ailesi yalnız değildir, şirketin 30 milyon lotunun peşine düşülmeli
Zirve değişmedi Atik ailesi vergi rekortmeni oldu Zirve değişmedi! Atik ailesi vergi rekortmeni oldu
Kim der 63 yaşında Yonca Evcimik fit haliyle yıllara meydan okuyor Kim der 63 yaşında! Yonca Evcimik fit haliyle yıllara meydan okuyor
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti
17:06
Yeni Partili vekilin eşi hakkında yağma ve dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma
Yeni Partili vekilin eşi hakkında yağma ve dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma
16:38
Turizm sektöründe fuhuş depremi Neşet Koçkar’ın ismi de gözaltı listesinde
Turizm sektöründe fuhuş depremi! Neşet Koçkar’ın ismi de gözaltı listesinde
15:51
İstanbul Valiliği’nden yağış ve fırtına uyarısı Bu 3 ilçede yaşayanlar dikkat
İstanbul Valiliği'nden yağış ve fırtına uyarısı! Bu 3 ilçede yaşayanlar dikkat
14:17
ABD’de 200 yıl sonra bir ilk 31 yıl önceki cinayet için idam
ABD'de 200 yıl sonra bir ilk! 31 yıl önceki cinayet için idam
14:11
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
14:06
Ferdi Karadoruk gözaltından bir gün önce “Bizi kim alabilir“ şarkısıyla paylaşım yapmış
Ferdi Karadoruk gözaltından bir gün önce "Bizi kim alabilir?" şarkısıyla paylaşım yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 17:53:57. #.0.3#
SON DAKİKA: Avrasya Kalkınma Bankası, Almatı Havalimanı finansmanına 100 milyon dolarla katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei