Avrasya tüneline gelen zam dudak uçuklattı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrasya tüneline gelen zam dudak uçuklattı

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Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine de zam geldiği duyuruldu. Buna göre, Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 225 TL'ye, minibüsler için 337,50 TL'ye, motosikletler için ise 175 TL'ye çıktı.

13.01.2025 17:31  Güncelleme: 17:51
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Köprü ve otoyol ücretlerindeki artışın ardından, bir zam haberi de Avrasya Tüneli için geldi. Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 44 oranında zam yapıldı. Buna göre, gündüz (05.00-23.59) tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 225 TL'ye, minibüsler için 337,50 TL'ye motosikletler için 175 TL'ye çıktı.

Gece ise (00.00-04.59) tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 112,50 TL, minibüsler için 168,75 TL, motosikletler için 87,50 TL oldu. Zamdan önce Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücreti otomobiller için 156 TL, minibüsler için 234 TL ve motosikletler için ise 60,80 TL'ydi.

Avrasya tüneline gelen zam dudak uçuklattı

KÖPRÜ, OTOYOL VE TÜNEL GEÇİŞ ÜCRETLERİ DE ZAMLANMIŞTI

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), tarafından 12 Ocak 2025 Pazar günü köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretlerine yapılan artışlar kamuoyuyla paylaşılmıştı. Buna göre, Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 795 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti 80 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti de 790 TL oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti de 47 TL'ye çıktı.

Avrasya tüneline gelen zam dudak uçuklattı

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Son Dakika Ekonomi Avrasya tüneline gelen zam dudak uçuklattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (44)

  • Mahir Tunç:
    Markete Kasaba Esnafa Fiyat Arttirinca Kızıyorsunuz Ceza Kesiyorsunuz Devlet Olarak İlk Zamları Siz Yapiyorsunuz Bir Söz Cardır Hoca Osurursa Cemaatte Sıcar Kusura Bakmayın Sayın Devlet büyükleri 250 8 Yanıtla
  • ferhat eser:
    makarnacılar sağolsun 215 38 Yanıtla
    Hakikat:
    Kendini yazdın sanırım ideolojik mal 0 0
    Ramazan Katırcı:
    Zamlara bakış açısını değiştirin, çoğunluk lu kesim onlar diye düşünün, onlar ağlamıyorsa bize ne oluyor diye, senin bir araban vardır onların aile fertlerinin hepsinde, senden bir ondan 5 kesilecek. Misal ben haftada bir makarna alıyorum ayda 4 makarna benden %4 vergi onlardan  vergi kesiliyor. Kendiniz bu şekilde teselli edebilirsiniz diye düşünüyorum. 0 0
  • Chen Medya :
    emekliyi asgari ücretliyi aç bırak köprülere tünellere kol gibi zam yap Allah'tan revami 235 9 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    ya bu is baska boyutlara cikti artik.. zam kelimesi yetmiyor artik.. ilginc olan su o da : yapiyorsun asgari ucrete yuzde 30 40 50 20 ne ise ama sen devlet olarak zaten hemen basliyorsun alabilecegin her seyden en az ayni oranlarda da sivil bi vatandas urunune benzer zam birakinca adi firsatci oluveriyor.. yap asgari ucret zammini ve boylesi zamlar yapma sen cokme vatandasa ki itibar goresin.. sen mesru yol olarak ogretiyorsun herkese bu durumu ben yapayim sizde yapin.. 194 6 Yanıtla
  • monşer null:
    Daha yeni başlıyor.... 183 9 Yanıtla
  • Engin Yildirim:
    Zam dediğin böyle olur . Nasıl çakmış adam bravo 172 11 Yanıtla
  • Deniz Öztürk:
    makarnacılar geçemeyeceği için o avrasya tüneli değil zenginler tüneli olsun başka kimse geçemez günlük paraya bakın a... 161 11 Yanıtla
    Hakikat:
    Fakir kim dangalaklar yollar orta sınıf araçlarla dolu trafikte gidilmez lokantalar dolu avm ler dolu internet alışverişi son sürat araç satış rekoru kırıldı 2024 te artık bırakın şu fakir emekli maaşı hikayelerinide başka şeyler uydurun yiyen bu lafları sizin gibi ideolojik kafalar 0 0
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