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Avro Bölgesi Ekonomisi 2023 Son Çeyrekte Büyüme Göstermedi - Son Dakika
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Avro Bölgesi Ekonomisi 2023 Son Çeyrekte Büyüme Göstermedi

Avro Bölgesi'nde geçen yılın dördüncü çeyreğinde GSYH sabit kalırken, yıllık bazda yüzde 0,1 artış kaydedildi. AB'de ise çeyreklik bazda sabitlik, yıllık bazda yüzde 0,2 artış görüldü. İrlanda'da GSYH yüzde 0,7, Almanya ve Litvanya'da yüzde 0,3 azalırken, Fransa'da sabit kaldı ve İtalya'da yüzde 0,2 artış yaşandı.

Avro Bölgesi Ekonomisi 2023 Son Çeyrekte Büyüme Göstermedi
30.01.2024 - 14:03,
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Avro Bölgesi ekonomisi, geçen yılın dördüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla büyüme göstermedi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin 2023 yılı son çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'larına (GSYH) ilişkin öncü verileri açıkladı.

Verilere göre, 20 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2023'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla sabit kaldı.

Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın son çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 arttı.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,1 azalması, yıllık bazda ise değişmemesi yönündeydi.

Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinden daha olumlu gelmesi dikkati çekti.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, geçen yılın dördüncü çeyreğinde çeyreklik bazda sabit kalırken, yıllık bazda yüzde 0,2 artış kaydetti.

Öte yandan, geçen yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla AB ve Avro Bölgesi ekonomisi yüzde 0,1 küçülmüştü.

GSYH, dördüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İrlanda'da yüzde 0,7, Almanya ve Litvanya'da yüzde 0,3 azaldı. Fransa'da sabit kalan GSYH, İtalya'da yüzde 0,2 arttı.

GSYH, önceki yılın aynı dönemine göre İrlanda'da yüzde 4,8, Avusturya'da yüzde 1,3, Almanya, Çekya ve Letonya'da yüzde 0,2 geriledi. İsveç'te değişmeyen GSYH, İtalya'da yüzde 0,5, Fransa'da yüzde 0,7 yükseldi.

Kaynak: AA
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