Avro Bölgesi Ekonomisi İlk Çeyrekte Yüzde 0,3 Büyüdü - Son Dakika
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Ekonomi

Avro Bölgesi Ekonomisi İlk Çeyrekte Yüzde 0,3 Büyüdü

Avro Bölgesi Ekonomisi İlk Çeyrekte Yüzde 0,3 Büyüdü

Avro Bölgesi ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüme kaydetti. Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,4 yükseldi. Avro Bölgesi'nde yaşanan büyüme, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Ancak, 2023'ün dördüncü çeyrek büyüme verisi aşağı yönlü revize edilerek, Avro Bölgesi ekonomisinin teknik resesyon yaşadığı ortaya çıktı. Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'da ise GSYH birinci çeyrekte artış gösterdi.

30.04.2024 13:29
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Avro Bölgesi ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüme kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin yılın birinci çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Verilere göre, 20 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2024'ün ilk çeyreğinde geçen yılın son çeyreğine kıyasla yüzde 0,3 arttı. Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 0,4 yükseldi.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 0,2 artması yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinden daha yüksek gelmesi dikkati çekti.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nin 2023'ün dördüncü çeyrek büyüme verisi de sıfırdan eksi yüzde 0,1'e aşağı yönlü revize edildi. Böylece 2023'ün üçüncü çeyreğinde de yüzde 0,1 daralan Avro Bölgesi ekonomisi, geçen yılın ikinci yarısında teknik resesyon yaşamış oldu.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ilk çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 0,5 artış kaydetti.

GSYH, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya ve Fransa'da yüzde 0,2, İtalya'da yüzde 0,3 ve İspanya'da yüzde 0,7 arttı.

GSYH, birinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 0,2 azalırken, Fransa'da yüzde 1,1, İtalya'da yüzde 0,6 ve İspanya'da yüzde 2,4 yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi Ekonomisi İlk Çeyrekte Yüzde 0,3 Büyüdü - Son Dakika

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