Avro Bölgesi İnşaat Üretimi Düştü - Son Dakika
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Avro Bölgesi İnşaat Üretimi Düştü

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Haziranda Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi aylık yüzde 1,3 azaldı. AB'de ise yüzde 1 geriledi.

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,7 azaldı.

AB'de ise inşaat üretimi haziranda aylık bazda yüzde 1 gerilerken yıllık bazda yüzde 0,2 arttı.

AB ülkeleri arasında haziranda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla düşüş yüzde 4,6 ile Slovakya'da, yüzde 3,9 ile Macaristan'da ve yüzde 2,9 ile Fransa'da ölçüldü. En fazla artış ise yüzde 4,9 ile Romanya'da, yüzde 2 ile İsveç'te ve yüzde 1 ile Hollanda'da belirlendi.

İnşaat üretimi yıllık bazda İspanya'da yüzde 8,5, Macaristan'da yüzde 5 ve Fransa'da yüzde 4,5 gerilerken Slovenya'da yüzde 22,9, Romanya'da yüzde 18,4 ve Finlandiya'da yüzde 12 artış gösterdi.

Kaynak: AA

Ekonomi, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi İnşaat Üretimi Düştü - Son Dakika

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