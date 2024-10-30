Avro Bölgesi'nde ekim ayında Ekonomi Güven Endeksi 0,7 puan azalarak 95,6'ya indi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ekim ayı İş ve Tüketici Anketi sonuçlarını yayımladı.
Buna göre, ekim ayında Ekonomi Güven Endeksi AB'de aylık bazda 0,7 puan gerileyerek 96 seviyesine düştü.
Avro Bölgesi'nde de Ekonomi Güven Endeksi ekim ayında bir önceki aya kıyasla 0,7 puan azalarak 95,6 seviyesine geriledi.
Avro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi de ekimde eksi 12,5 seviyesinde belirlendi.
Son Dakika › Ekonomi › Avro Bölgesi'nde Ekonomi Güven Endeksi Düştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?