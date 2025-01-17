Avro Bölgesi'nde Enflasyon Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde Enflasyon Arttı

Aralık'ta Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 2,4'e yükseldi, ECB hedefini aştı.

17.01.2025 14:52
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Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralık ayında yıllık bazda yüzde 2,4'e çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) 2024 aralık ayı nihai enflasyon verilerini yayınladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde kasımda yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon aralıkta yüzde 2,4'e yükseldi. TÜFE, aralıkta aylık bazda yüzde 0,4 oldu.

Piyasa beklentileri aralıkta Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,4, aylık enflasyonun yüzde 0,4 olması yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise aralıkta yıllık yüzde 2,7, aylık yüzde 0,5 seviyesinde ölçüldü. Böylece, aralık ayında Avro Bölgesi enflasyon oranı Avrupa Merkez Bankasının (ECB) hedefi olan yüzde 2 seviyesini aştı.

Ayrıca, Avro Bölgesi'nde enflasyon oranı eylül ayından bu yana her ay artış gösterdi.

Avro Bölgesi'nde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,78 ile hizmetlerde gerçekleşti.

Hizmetleri, yüzde 0,51 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,13 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,01 ile enerji ürünleri izledi.

AB'de de kasımda yüzde 2,5 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 2,7'ye yükseldi. AB'de TÜFE aralıkta aylık bazda yüzde 0,3 olarak tespit edildi.

AB uyumlu verilere göre, aralıkta enflasyonun yıllık bazda en yüksek gerçekleştiği ülkeler yüzde 5,5 ile Romanya, yüzde 4,8 ile Macaristan, yüzde 4,5 ile Hırvatistan ve yüzde 4,4 ile Belçika oldu.

Aralıkta yıllık enflasyon Almanya ve İspanya'da yüzde 2,8, Fransa'da yüzde 1,8, İtalya'da yüzde 1,4 seviyesinde belirlendi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Aralık, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde Enflasyon Arttı - Son Dakika

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