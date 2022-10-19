Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi ağustosta düştü - Son Dakika
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Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi ağustosta düştü

19.10.2022 12:52
Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi ağustosta düştü

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,6 geriledi.

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,6 geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ağustos ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ağustosta temmuz ayına kıyasla yüzde 0,6 azaldı. İnşaat üretimi, 2021'in ağustos ayına göre ise yüzde 2,3 yükseldi.

AB'de de inşaat üretimi ağustosta önceki aya kıyasla yüzde 0,4 gerilerken, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 2,8 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında ağustosta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 2,5 ile Romanya'da, yüzde 2,3 ile Portekiz'de ve yüzde 2 ile Avusturya'da ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 4,4 ile Macaristan'da, yüzde 3,7 ile Hollanda'da ve yüzde 2,1 ile Almanya'da belirlendi.

Kaynak: AA
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Avrupa Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi ağustosta düştü - Son Dakika

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