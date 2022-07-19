Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi mayısta arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi mayısta arttı

19.07.2022 12:31
Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi mayısta arttı

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,4 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,4 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mayıs ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, mayısta nisan ayına kıyasla yüzde 0,4 arttı. İnşaat üretimi, 2021'in mayıs ayına göre de yüzde 2,9 yükseldi.

AB'de ise inşaat üretimi mayısta önceki aya kıyasla yüzde 0,8, 2021'in aynı dönemine göre de yüzde 3,8 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında mayısta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 6,2 ile İsveç, yüzde 5,9 ile Macaristan ve yüzde 5,8 ile Slovenya'da ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 1,5 ile İspanya ve yüzde 0,6 ile Finlandiya'da belirlendi.

YORUMLAR
500
Avro Bölgesi'nde enflasyon haziranda rekor kırdı Avro Bölgesi'nde enflasyon haziranda rekor kırdı Arnavutluk ve Kuzey Makedonya, AB ile katılım müzakerelerine başladı Arnavutluk ve Kuzey Makedonya, AB ile katılım müzakerelerine başladı
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi mayısta arttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:20 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısındaki 11'i belli oluyor! Jorge Jesus netleştirmeye başladı
12:14 Trafikte ilginç olay! Şekerlemeleri otomobilin egzozunda kızarttılar
12:10 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan önemli açıklama! Zafer Partisi'ne mi katılıyor?
11:55 Selçuk Ural, "Tek gecelik ilişkimin ürünü" demişti! Hakan Ural'ın annesi Yeşilçam oyuncusuymuş
11:55 Ekipler, şüphelinin çantasından 2 bin 863 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ele geçirdi
11:54 Trafik kazası geçiren DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, yaşamını yitirdi
11:46 Dolar, 2022 yılının en yüksek seviyesine çıktı! 17,55 liradan işlem görüyor
11:35 Mehmet Topal futbolu bıraktı: Bambaşka bir serüvenin ilk adımını atmaya giderken hepinizin huzurunda saygı ile eğiliyorum
11:14 Bakan Hulusi Akar, ABD'nin şartlı F-16 satışı tasarısına tepki gösterdi: Ortalığı karıştırıyorlar, ABD'nin bu oyuna gelmemesini bekliyoruz
11:02 Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Haris Seferovic bugün özel uçakla İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 12:37:38. #1.13#
SON DAKİKA: Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi mayısta arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement