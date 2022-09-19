Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi temmuzda arttı - Son Dakika
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Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi temmuzda arttı

19.09.2022 13:47
Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi temmuzda arttı

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,3 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,3 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, temmuzda haziran ayına kıyasla yüzde 0,3 arttı. İnşaat üretimi, 2021'in temmuz ayına göre de yüzde 1,5 yükseldi.

AB'de ise inşaat üretimi temmuzda önceki aya kıyasla yüzde 0,2, 2021'in aynı dönemine göre de yüzde 1,3 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında temmuzda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 6,7 ile İspanya'da, yüzde 5,7 ile Macaristan'da ve yüzde 3,1 ile Slovakya'da ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 4,2 ile Avusturya ve Slovenya'da, yüzde 2,9 ile Çekya'da ve yüzde 1,3 ile İsveç'te belirlendi.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi temmuzda arttı - Son Dakika

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