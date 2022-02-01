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Avro Bölgesi'nde işsizlik aralıkta geriledi - Son Dakika

Avro Bölgesi'nde işsizlik aralıkta geriledi

01.02.2022 13:30
Avro Bölgesi'nde işsizlik aralıkta geriledi

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, Kovid-19 tedbirlerinin sıkılaştığı aralık ayında yüzde 7 seviyesinde ölçüldü.

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, Kovid-19 tedbirlerinin sıkılaştığı aralık ayında yüzde 7 seviyesinde ölçüldü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2021 yılı aralık ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de kasım ayında yüzde 6,5 seviyesinde olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, aralıkta yüzde 6,4'e geriledi.

Avro Bölgesi'nde ise kasımda yüzde 7,1 olan işsizlik oranı, aralıkta yüzde 7'ye indi.

İşsizlik oranı, 2020'nin aralık ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 8,2, AB'de ise yüzde 7,5 seviyesinde belirlenmişti.

Ülke bazında bakıldığında işsizlik oranı, aralıkta İspanya'da yüzde 13, Yunanistan'da yüzde 12,7, İtalya'da yüzde 9, İsveç'te yüzde 8,2, Fransa'da yüzde 7,4 ve Almanya'da yüzde 3,2 oldu.

AB'de işsiz sayısı aralıkta 13 milyon 612 bin olurken, bunun 11 milyon 481 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Aralıkta 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 748 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 222 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB ve Avro Bölgesi'nde yüzde 14,9 olarak ölçüldü.

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Avrupa Birliği, İşsizlik, Aralık, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde işsizlik aralıkta geriledi - Son Dakika Ekonomi


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