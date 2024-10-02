Avro Bölgesi'nde İşsizlik Değişmedi - Son Dakika
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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde İşsizlik Değişmedi

Ağustos ayında Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı yüzde 6,4 olarak sabit kaldı.

02.10.2024 12:46
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Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ağustos ayında yüzde 6,4 oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ağustos ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de temmuz ayında yüzde 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, ağustosta yüzde 5,9'a indi.

Avro Bölgesi'nde ise temmuzda yüzde 6,4 olan işsizlik oranı ağustos ayında değişmedi.

İşsizlik oranı, geçen yılın aynı döneminde Avro Bölgesi'nde yüzde 6,6, AB'de ise yüzde 6 olarak belirlenmişti.

Ağustosta işsizlik oranı İspanya'da yüzde 11,3, Yunanistan'da yüzde 9,5, İsveç'te yüzde 8,4 ve Finlandiya'da yüzde 8,3 oldu.

AB'de işsiz sayısı, ağustosta 13 milyon 27 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 10 milyon 925 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Ağustos ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 766 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 231 bin olarak tespit edildi.

Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,3, Avro Bölgesi'nde yüzde 14,1 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

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