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Avro Bölgesi'nde işsizlik kasımda düştü - Son Dakika

Avro Bölgesi'nde işsizlik kasımda düştü

10.01.2022 13:23
Avro Bölgesi'nde işsizlik kasımda düştü

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, Kovid-19 tedbirlerinin tekrar uygulanmaya başladığı kasım ayında yüzde 7,2 seviyesine indi.

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, Kovid-19 tedbirlerinin tekrar uygulanmaya başladığı kasım ayında yüzde 7,2 seviyesine indi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin kasım ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de ekim ayında yüzde 6,7 seviyesinde olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, kasımda yüzde 6,5'e geriledi.

Avro Bölgesi'nde ise ekimde yüzde 7,3 olan işsizlik oranı, kasımda yüzde 7,2'ye düştü.

İşsizlik oranı, 2020'nin kasım ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 8,1, AB'de ise yüzde 7,4 seviyesinde belirlenmişti.

Ülke bazında bakıldığında işsizlik oranı, kasımda İspanya'da yüzde 14,1, Yunanistan'da 13,4, İtalya'da 9,2, İsveç'te 8,4, Fransa'da 7,5 ve Almanya'da yüzde 3,2 oldu.

AB'de işsiz sayısı kasımda 13 milyon 984 bin olurken, bunun 11 milyon 829 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Kasımda 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 842 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 313 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 15,4, Avro Bölgesi'nde yüzde 15,5 olarak ölçüldü.

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Avrupa Birliği, İşsizlik, Kasım, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde işsizlik kasımda düştü - Son Dakika Ekonomi


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