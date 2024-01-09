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Avro Bölgesi'nde İşsizlik Oranı Kasım Ayında Yüzde 6,4'e Düştü - Son Dakika
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Avro Bölgesi'nde İşsizlik Oranı Kasım Ayında Yüzde 6,4'e Düştü

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, 2023 yılının kasım ayında yüzde 6,4'e düştü. Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, AB'de ise işsizlik oranı yüzde 5,9 olarak belirlendi. İşsiz sayısı AB'de 12 milyon 954 bin olarak hesaplandı.

Avro Bölgesi\'nde İşsizlik Oranı Kasım Ayında Yüzde 6,4\'e Düştü
09.01.2024 - 13:34,
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Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, 2023 yılının kasım ayında yüzde 6,4'e düştü.

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin kasım ayı işsizlik verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de ekim ayında yüzde 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, kasımda yüzde 5,9'a düştü.

Avro Bölgesi'nde ise ekimde yüzde 6,5 olan işsizlik, kasımda yüzde 6,4 olarak belirlendi.

İşsizlik oranı, 2022 yılının kasım ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 6,7, AB'de ise yüzde 6,1 olarak ölçülmüştü.

Kasımda işsizlik oranı İspanya'da yüzde 11,9, Yunanistan'da yüzde 9,4, İsveç'te yüzde 7,9, İtalya'da yüzde 7,5 ve Fransa'da yüzde 7,3 oldu.

AB'de işsiz sayısı kasımda 12 milyon 954 bin olarak hesaplandı. Bu kişilerin 10 milyon 970 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Geçen yılın kasım ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 814 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 321 bin olarak tespit edildi. Genç işsizlik oranı AB ve Avro Bölgesi'nde yüzde 14,5 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA
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