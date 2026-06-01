Avro Bölgesi'nde İşsizlik Yüzde 6,3

01.06.2026 14:01
Avro Bölgesi'nde nisan ayı işsizlik oranı yüzde 6,3 olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı ise 14,7.

Avro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, nisan ayında yüzde 6,3 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin nisan ayı işsizlik verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de martta yüzde 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, nisanda değişmedi.

Eurostat, geçmişe yönelik verilerde güncelleme yaptı. Kurum, daha önce 6,2 olarak açıklanmış Avro Bölgesi mart ayı işsizlik oranını yüzde 6,3 olarak revize etti.

Güncelleme sonrasında Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, nisanda da aynı seviyede gerçekleşti.

Öte yandan, işsizlik oranı, 2025'in nisan ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 6,3, AB'de ise yüzde 6 olarak ölçülmüştü.

Nisanda işsizlik oranı, Finlandiya'da yüzde 10,6, İspanya'da 10,3, Yunanistan'da 9,5, İsveç'te 8,6 ve Fransa'da yüzde 8,2 oldu.

AB'de işsiz sayısı, nisanda 13 milyon 238 bin olarak hesaplanırken bu kişilerin 11 milyon 75 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Nisanda 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 913 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 337 bin olarak tespit edilirken genç işsizlik oranı AB'de yüzde 15,1, Avro Bölgesi'nde ise 14,7 olarak kaydedildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Dünya, Son Dakika

