Avro Bölgesi'nde özel sektör eylülde hızlandı, PMI 53,1 son 41 ayın zirvesini gördü

Avro Bölgesi'nde özel sektör faaliyetleri eylülde hızlanırken, bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 53,1 ile son 41 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

S&P Global, Avro Bölgesi'nin eylül ayına ilişkin öncü PMI verilerini yayımladı.

Verilere göre, ağustosta 52 olan Avro Bölgesi bileşik PMI, eylülde 53,1'e yükselerek son 41 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Böylece bileşik PMI, Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, Avro Bölgesi'nde özel sektör faaliyetleri art arda üçüncü ay büyüdü.

Avro Bölgesi'nde ağustosta 51,6 olan hizmet sektörü PMI, eylülde 53'e çıkarak son 10 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

İmalat sanayi PMI ise eylülde 52,7 ile ağustos ayındaki seviyesini korudu.

İmalat sanayi üretim endeksi de 53,3'ten 53,4'e yükselerek son 55 ayın zirvesine çıktı.

Veriler, Avro Bölgesi'nde hem hizmet hem de imalat sektörlerindeki büyümenin eylülde güçlendiğini ortaya koydu.

Bölgedeki şirketlerin yeni siparişleri art arda üçüncü ay yükseldi.

Öte yandan, girdi maliyetleri ve satış fiyatlarındaki artış eylülde hızlanarak son 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

PMI verilerinde 50 ve üzerindeki değerler sektörde genişlemeye, 50'nin altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.