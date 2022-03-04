Avro Bölgesi'nde perakende satışlar beklentileri karşılamadı - Son Dakika
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Avro Bölgesi'nde perakende satışlar beklentileri karşılamadı

04.03.2022 13:31
Avro Bölgesi'nde perakende satışlar beklentileri karşılamadı

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,2 yükselse de beklentilerin altında kaldı.

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,2 yükselse de beklentilerin altında kaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ocak ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de perakende satışlar, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 8,3 arttı.

Avro Bölgesi'nde de perakende satışlar ocak ayında aralık ayına kıyasla yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 7,8 yükselmesine karşın tahminlerin altında kaldı. Perakende satışların ocakta aylık yüzde 1,5 ve yıllık yüzde 9,5 artması bekleniyordu.

AB ülkeleri arasında ocakta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 5,9 ile Polonya'da, yüzde 4,2 ile Lüksemburg'da, yüzde 3,7 ile de Danimarka'da gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 4,6 ile Slovenya'da, yüzde 2,8 ile Portekiz'de ve yüzde 2,5 ile Litvanya'da oldu.

Perakende satışlar, yıllık bazda Slovenya'da yüzde 32,3, Polonya'da yüzde 19,5, Litvanya'da yüzde 18,2 artarken, Finlandiya'da yüzde 2,4 geriledi.

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Avrupa Birliği, Litvanya, Slovenya, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde perakende satışlar beklentileri karşılamadı - Son Dakika


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