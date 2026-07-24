Avro Bölgesi'nde PMI Arttı - Son Dakika
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Avro Bölgesi'nde PMI Arttı

24.07.2026 12:21
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Avro Bölgesi bileşik PMI, temmuzda 51,9 puana çıkarak ekonomik aktivitede büyüme gösterdi.

Avro Bölgesi'nde bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) dört ay sonra ilk kez artış göstererek 51,9 puana yükseldi.

S&P Global, Avro Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin öncü PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi bileşik PMI hazirandaki 49,5 puan seviyesinden temmuzda 51,9 puana çıktı. Böylece, Avro Bölgesi'nde ekonomik aktivite dört ay sonra ilk kez büyüme gösterdi.

Üretimdeki artış, yeni siparişlerde yeniden görülen yükselişle desteklenirken, istihdam seviyeleri de buna paralel şekilde arttı. Bu dönemde enflasyonist baskılar hafiflese de yüksek seviyelerini korudu.

Avro Bölgesi'nde hizmetler PMI aktivitesi ise hazirandaki 49,4 puan seviyesinden temmuzda 51,6 puana yükselirken, imalat PMI da 52 puan oldu. İmalat PMI haziranda 51,4 puan seviyesindeydi.

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi üretim endeksi ise 53 puanla Mart 2022'den beri görülen en güçlü büyümeyi kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde PMI Arttı - Son Dakika

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