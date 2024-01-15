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Avro Bölgesi'nde Sanayi Üretimi Kasım Ayında Geriledi - Son Dakika
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Avro Bölgesi'nde Sanayi Üretimi Kasım Ayında Geriledi

Avro Bölgesi'nde kasım ayında sanayi üretimi, bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı. AB'de ise sanayi üretimi, aylık bazda yüzde 0,2 geriledi. Yunanistan, Slovakya ve Belçika, AB ülkeleri arasında en fazla düşüş yaşanan ülkeler oldu. İrlanda, Belçika ve Bulgaristan ise yıllık bazda en büyük gerilemeyi kaydetti.

Avro Bölgesi\'nde Sanayi Üretimi Kasım Ayında Geriledi
15.01.2024 - 13:51,  Güncelleme: 13:53
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Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, geçen yılın kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin kasım ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, geçen yıl kasım ayında ekim ayına kıyasla yüzde 0,3, Kasım 2022'ye göre de yüzde 6,8 geriledi.

AB'de ise sanayi üretimi, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 gerileme gösterdi.

Kasımda, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla düşüş, yüzde 4,1 ile Yunanistan'da, yüzde 4 ile Slovakya'da ve yüzde 3,8 ile Belçika'da gerçekleşti.

Sanayi üretiminde yıllık bazda ise en fazla gerileme yüzde 30,4 ile İrlanda'da, yüzde 11,6 ile Belçika'da ve yüzde 10,9 ile Bulgaristan'da kaydedildi.

Kaynak: AA
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Avrupa Birliği, Yunanistan, Belçika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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