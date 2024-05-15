Avro Bölgesi'nde Sanayi Üretimi Mart Ayında Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde Sanayi Üretimi Mart Ayında Arttı

Avro Bölgesi\'nde Sanayi Üretimi Mart Ayında Arttı

Avro Bölgesi'nde sanayi şirketleri mart ayında üretimlerini yeniden artırdı. Eurostat'ın verilerine göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi şubat ayına göre yüzde 0,6 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 düştü. Beklentilerin üzerinde gelen verilerde, sermaye malları üretimi artarken, ara malı ve tüketim malları üretimi geriledi. Almanya, Fransa ve İtalya'da ise sanayi üretimi azaldı.

15.05.2024 14:39
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Avro Bölgesi'nde sanayi şirketleri mart ayında üretimlerini yeniden artırdı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mart ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, martta şubat ayına göre yüzde 0,6 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1 düştü.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi sanayi üretiminin aylık yüzde 0,4 artacağı yönündeydi.

Verilerin, beklentilerin üzerinde gelmesi dikkati çekti. Şubatta sanayi şirketleri üretimlerini yüzde 1 artırmıştı.

Martta sanayi üretimdeki artışın yalnızca aylık bazda yüzde 1 artan sermaye mallarından kaynaklanması dikkati çekti. Ara malı üretimi yüzde 0,5 ve tüketim malları üretimi yüzde 1,1 geriledi.

Enerji üretimi seviyesinde yüzde 0,9 düşüş kaydedildi. AB'de ise sanayi üretimi, martta aylık bazda yüzde 0,2 yükselirken, yıllık bazda yüzde 1 geriledi.

Martta sanayi üretiminin en büyük Avro Bölgesi ülkeleri arasında Almanya'da yüzde 0,7, Fransa'da 0,3 ve İtalya'da yüzde 0,5 azalması dikkati çekti.

Kaynak: AA

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