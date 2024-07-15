Avro Bölgesi'nde Sanayi Üretimi Mayısta Geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde Sanayi Üretimi Mayısta Geriledi

Avro Bölgesi'nde mayıs ayında sanayi üretimi, bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı. AB'de ise sanayi üretimi mayısta aylık bazda yüzde 0,8 geriledi. İrlanda, Lüksemburg ve Estonya'da ise aylık bazda en fazla artış yaşandı. Yıllık bazda ise Danimarka, İrlanda ve Yunanistan'da en fazla artış görüldü.

15.07.2024 12:53
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Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,6 geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mayıs ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, mayısta nisan ayına göre yüzde 0,6, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,9 azaldı.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi sanayi üretiminin aylık yüzde 0,9 düşeceği yönündeydi.

AB'de ise sanayi üretimi, mayısta aylık bazda yüzde 0,8, yıllık bazda yüzde 2,5 geriledi.

Mayısta, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 6,7 ile İrlanda'da, yüzde 3,9 ile Lüksemburg'da ve yüzde 3,8 ile Estonya'da belirlendi. En fazla düşüş ise yüzde 7,3 ile Slovenya'da, yüzde 6,2 ile Romanya'da ve yüzde 4,9 ile Danimarka'da gerçekleşti.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış yüzde 9,6 ile Danimarka'da, yüzde 8,7 ile İrlanda'da ve yüzde 6,8 ile Yunanistan'da ölçüldü. En fazla gerileme ise yüzde 6,9 ile Romanya'da, yüzde 6,6 ile Almanya'da ve yüzde 6,3 ile Bulgaristan'da tespit edildi.

Kaynak: AA

Yunanistan, Lüksemburg, Danimarka, Estonya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde Sanayi Üretimi Mayısta Geriledi - Son Dakika

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