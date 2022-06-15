Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi nisanda arttı - Son Dakika
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Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi nisanda arttı

15.06.2022 13:46
Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi nisanda arttı

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin nisan ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, nisanda mart ayına kıyasla yüzde 0,4 artarken, Nisan 2021'e göre ise yüzde 2 geriledi.

AB'de de sanayi üretimi, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azaldı.

Söz konusu dönemde AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 5,6 ile Hollanda'da, yüzde 3,5 ile Finlandiya'da ve yüzde 3,2 ile Lüksemburg'da gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 9,6 ile İrlanda'da yüzde 7,4 ile Yunanistan'da ve yüzde 7,1 ile Litvanya'da belirlendi.

Sanayi üretimi yıllık bazda ise en fazla yüzde 20,6 ile Litvanya'da, yüzde 17 ile Danimarka'da ve yüzde 16,9 ile Bulgaristan'da artarken, İrlanda'da yüzde 30,9, Slovakya'da yüzde 9,6 ve Malta'da yüzde 9,4 azaldı.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Litvanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi nisanda arttı - Son Dakika

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